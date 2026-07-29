Iran napao američke snage, Amerika i Saudijska Arabija gađali ciljeve u Iraku

Istodobno su američke i saudijske snage izvele napade na "teroriste povezane s Iranom" u Iraku kao odgovor na napade dronovima za koje Centcom tvrdi da ih je usmjeravao Iran. Teheran se zasad nije oglasio. Razmjena napada označava kraj kratkog prekida neprijateljstava između SAD-a i Irana, koji je trebao omogućiti povratak pregovarača za pregovarački stol.