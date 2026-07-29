Oglas

napeto na bliskom istoku

Iran napao američke snage, Amerika i Saudijska Arabija gađali ciljeve u Iraku

author
Hina
|
29. srp. 2026. 06:36
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
An Iranian missile launched in an unknown location in this screengrab obtained from a handout video released July 21, 2026. ATTENTION EDITORS
WANA Via Pool/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Iran je ispalio više balističkih projektila na američke snage na Bliskom istoku u, kako američka vojska tvrdi, "pokušaju iznenadnog napada", čime je prekinuto kratko zatišje u sukobu između Washingtona i Teherana.

Oglas

Napad se dogodio u utorak u 17:45 po istočnoameričkom vremenu (23:45 po hrvatskom vremenu), a svi projektili "uspješno su presretnuti", priopćilo je američko Središnje zapovjedništvo (Centcom), koje nije otkrilo koje su lokacije bile mete.

Istodobno su američke i saudijske snage izvele napade na "teroriste povezane s Iranom" u Iraku kao odgovor na napade dronovima za koje Centcom tvrdi da ih je usmjeravao Iran. Teheran se zasad nije oglasio. Razmjena napada označava kraj kratkog prekida neprijateljstava između SAD-a i Irana, koji je trebao omogućiti povratak pregovarača za pregovarački stol.

Američka vojska potvrdila napade na skupine u Iraku koje podupiru Iran

Američka vojska u utorak je izjavila da su američke i saudijske snage izvele napade na položaje skupina u Iraku koje podupiru Iran. 

"Središnje zapovjedništvo Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) i Oružane snage Saudijske Arabije izveli su 28. srpnja precizne napade u Iraku na terorističke skupine povezane s Iranom, kojima je Iranska revolucionarna garda naložila napade na američke snage i saudijsku energetsku infrastrukturu", priopćio je u izjavi CENTCOM.

Američka vojska navela je da napadi na američke snage nisu bili uspješni. 

Teme
centcom napadi u iraku napetosti na bliskom istoku sukob sad-a i irana

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ