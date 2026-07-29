napeto na bliskom istoku
Iran napao američke snage, Amerika i Saudijska Arabija gađali ciljeve u Iraku
Iran je ispalio više balističkih projektila na američke snage na Bliskom istoku u, kako američka vojska tvrdi, "pokušaju iznenadnog napada", čime je prekinuto kratko zatišje u sukobu između Washingtona i Teherana.
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Napad se dogodio u utorak u 17:45 po istočnoameričkom vremenu (23:45 po hrvatskom vremenu), a svi projektili "uspješno su presretnuti", priopćilo je američko Središnje zapovjedništvo (Centcom), koje nije otkrilo koje su lokacije bile mete.
Istodobno su američke i saudijske snage izvele napade na "teroriste povezane s Iranom" u Iraku kao odgovor na napade dronovima za koje Centcom tvrdi da ih je usmjeravao Iran. Teheran se zasad nije oglasio. Razmjena napada označava kraj kratkog prekida neprijateljstava između SAD-a i Irana, koji je trebao omogućiti povratak pregovarača za pregovarački stol.
Američka vojska potvrdila napade na skupine u Iraku koje podupiru Iran
Američka vojska u utorak je izjavila da su američke i saudijske snage izvele napade na položaje skupina u Iraku koje podupiru Iran.
"Središnje zapovjedništvo Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) i Oružane snage Saudijske Arabije izveli su 28. srpnja precizne napade u Iraku na terorističke skupine povezane s Iranom, kojima je Iranska revolucionarna garda naložila napade na američke snage i saudijsku energetsku infrastrukturu", priopćio je u izjavi CENTCOM.
Američka vojska navela je da napadi na američke snage nisu bili uspješni.
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