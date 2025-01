Trump: Dogovaramo sastanak s Putinom, on to želi

Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da se dogovara sastanak između njega i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

“On se želi sastati, a mi to dogovaramo. On je to rekao čak i javno i mi moramo završiti s tim ratom”, rekao je Trump prije sastanka s republikanskim guvernerima u Mar-a-Lagu u Palm Beachu na Floridi.