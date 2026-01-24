Trump se oglasio o muškarcu kojeg su ubili agenti ICE-a: "Imao je pištolj. Pustite naše domoljube da rade svoj posao"

Tamo smo zbog goleme financijske prevare, s milijardama dolara koje nedostaju, i ilegalnih kriminalaca kojima je dopušteno da se infiltriraju u saveznu državu kroz politiku otvorenih granica demokrata. Želimo taj novac natrag i želimo ga natrag ODMAH. Ti prevaranti koji su ukrali novac idu u zatvor, tamo gdje im je mjesto! Ovo se ni po čemu ne razlikuje od doista velike pljačke banke. Velik dio onoga čemu svjedočite zapravo je ZATAŠKAVANJE ove krađe i prevare", napisao je Trump.