ICE u Minnesoti priveo petogodišnjeg dječaka

Kada je stigla, automobil oca još je radio, a otac i sin već su bili uhićeni, rekla je Stenvik. Jedan je agent izvukao Liama iz automobila, odveo dječaka do ulaznih vrata kuće i naložio mu da pokuca i zatraži da ga puste unutra, „kako bi provjerili je li još netko kod kuće – u biti koristeći petogodišnjaka kao mamac“, navela je nadzornica u izjavi.