ICE u Minnesoti priveo petogodišnjeg dječaka

Američka Služba za imigraciju i carinu (ICE) u utorak je pritvorila petogodišnjeg dječaka iz Minnesote dok se vraćao kući iz škole te ga zajedno s ocem prevezla u pritvorski centar u Teksasu, prema navodima školskih dužnosnika.
Liam Ramos, predškolac, i njegov otac privedeni su u vlastitom prilazu kući, izjavio je na konferenciji za novinare u srijedu nadzornik školskog okruga Columbia Heights, predgrađa Minneapolisa. Liam, koji je nedavno navršio pet godina, jedno je od četvero djece u tom školskom okrugu koje su savezni imigracijski agenti pritvorili tijekom posljednja dva tjedna, u sklopu pojačanih provedbenih mjera Trumpove administracije u toj regiji, priopćio je okrug, piše Guardian.
Prema riječima nadzornice Zene Stenvik, Liam i njegov otac upravo su stigli kući kada su privedeni. Stenvik je rekla da je osobno došla do kuće čim je saznala za pritvaranje.
Kada je stigla, automobil oca još je radio, a otac i sin već su bili uhićeni, rekla je Stenvik. Jedan je agent izvukao Liama iz automobila, odveo dječaka do ulaznih vrata kuće i naložio mu da pokuca i zatraži da ga puste unutra, „kako bi provjerili je li još netko kod kuće – u biti koristeći petogodišnjaka kao mamac“, navela je nadzornica u izjavi.
Stenvik je rekla da je tijekom susreta ispred kuće bio još jedan odrasli član kućanstva koji je molio da se brine o Liamu kako bi dječak izbjegao pritvor, no to je odbijeno. Liamov stariji brat, učenik srednje škole, vratio se kući 20 minuta kasnije i zatekao kuću bez oca i brata, rekla je Stenvik. Dva ravnatelja škola iz okruga također su stigla na mjesto događaja kako bi pružila podršku.
Marc Prokosch, odvjetnik koji zastupa obitelj, rekao je da obitelj ima aktivan zahtjev za azil te je pokazao dokumente koji potvrđuju da su otac i sin ušli u SAD na službenom graničnom prijelazu.
„Obitelj je učinila sve što je trebala, u skladu s pravilima kakva su postavljena“, rekao je. „Nisu došli ovamo ilegalno. Nisu kriminalci.“ Dodao je da protiv njih ne postoji nalog za deportaciju te vjeruje da su otac i sin zajedno zadržani u pritvoru.
Školski okrug objavio je dvije fotografije događaja: na jednoj se vidi Liam, s plavom pletenom kapom, ispred ulaznih vrata svoje kuće uz maskiranog agenta, a na drugoj Liam stoji pokraj automobila dok muškarac drži njegov ruksak.
„Zašto pritvoriti petogodišnje dijete? Ne možete mi reći da će se ovo dijete klasificirati kao nasilni kriminalac“, rekla je Stenvik.
Tricia McLaughlin, pomoćnica tajnika Ministarstva domovinske sigurnosti, izjavila je u srijedu navečer da je ICE provodio „ciljanu operaciju“ uhićenja Liamova oca, kojeg je nazvala „ilegalnim strancem“. „ICE NIJE ciljao dijete“, rekla je. McLaughlin je također ustvrdila da je otac „pobjegao pješice – napustivši svoje dijete“, dodavši: „Radi sigurnosti djeteta, jedan od naših ICE službenika ostao je s djetetom dok su ostali agenti uhitili [oca].“
„Roditelji se pitaju žele li biti deportirani zajedno sa svojom djecom, ili će ICE djecu smjestiti kod sigurne osobe koju roditelj odredi“, dodala je.
Školski okrug objavio je i izjavu Liamove učiteljice, koja je izrazila šok zbog pritvaranja dječaka: „Liam je vedar i bistar učenik. Izuzetno je ljubazan i pun ljubavi, a njegovi ga razredni kolege jako nedostaju. Svaki dan ulazi u razred i unosi svjetlost. Sve što želim jest da se vrati ovamo i da bude siguran.“
Pritvaranje tako malog djeteta imat će dalekosežne posljedice, rekao je Prokosch. „Kad njegovi školski kolege saznaju da ga je vlada odvela… nisam kvalificiran govoriti o razmjerima štete koju će to prouzročiti. Ne pogađa to samo obitelj, već cijelu zajednicu i svu djecu koja će se sada suočiti sa sekundarnom traumom.“
Također u utorak, 17-godišnjeg učenika iz Columbia Heightsa odveli su „naoružani i maskirani agenti“ bez prisutnosti roditelja, rekla je Stenvik. Učenik je izvučen iz automobila.
U drugom slučaju, 14. siječnja, agenti ICE-a „na silu su ušli u stan“ i pritvorili 17-godišnju srednjoškolku i njezinu majku, rekla je Stenvik.
U četvrtom slučaju, 6. siječnja, navodno je ICE priveo desetogodišnju učenicu četvrtog razreda dok je s majkom išla u osnovnu školu. Nadzornica je rekla da je djevojčica tijekom uhićenja nazvala oca i rekla mu da će je agenti ICE-a odvesti u školu, no kada je otac stigao u školu, otkrio je da su i kći i supruga odvedene. Do kraja tog školskog dana, majka i kći nalazile su se u pritvorskom centru u Teksasu.
