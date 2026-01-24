Agenti ICE-a ubili muškarca u Minnesoti: "Predsjednik mora zaustaviti ovu operaciju. Ovo je mučno"

Gradski dužnosnici ranije su se osvrnuli na izvješća na društvenim mrežama o tom incidentu. "Svjesni smo izvješća o još jednoj pucnjavi u koju je uključena savezna policija na području 26. ulice W i avenije Nicollet“, objavili su dužnosnici u subotu ujutro na X-u. "Radimo na potvrdi dodatnih detalja. Molimo javnost da ostane smirena i izbjegava to područje.“