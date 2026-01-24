još jedna pucnjava
Agenti ICE-a ubili muškarca u Minnesoti: "Predsjednik mora zaustaviti ovu operaciju. Ovo je mučno"
Savezni agenti sudjelovali su u još jednoj pucnjavi u Minneapolisu u subotu ujutro, potvrdio je guverner Tim Walz.
"Upravo sam razgovarao s Bijelom kućom nakon još jedne stravične pucnjave savezne policije jutros. Minnesoti je dosta. Ovo je mučno. Predsjednik mora zaustaviti ovu operaciju. Povucite tisuće nasilnih, neobučenih policajaca iz Minnesote. Odmah“, poručio je Walz u objavi na X-u, prenosi yahoo.news.
Gradski dužnosnici ranije su se osvrnuli na izvješća na društvenim mrežama o tom incidentu. "Svjesni smo izvješća o još jednoj pucnjavi u koju je uključena savezna policija na području 26. ulice W i avenije Nicollet“, objavili su dužnosnici u subotu ujutro na X-u. "Radimo na potvrdi dodatnih detalja. Molimo javnost da ostane smirena i izbjegava to područje.“
Videozapis koji je vidio The Independent prikazuje skupinu agenata kako se nagurava s muškarcem na gradskoj ulici prije nego što se ispali najmanje deset hitaca. Okolnosti koje su dovele do pucnjave zasad nisu poznate.
Minnesota Star-Tribune izvještava da je muškarac pogođen u prsa te da je hitno prevezen u obližnju bolnicu.
Kasnije je potvrđeno da je preminuo od zadobivenih ozljeda, javlja sky news.
Ministarstvo domovinske sigurnosti: Agenti su pucali u obrani
Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) objavilo je svoju verziju događaja o pucnjavi u Minneapolisu.
Prema priopćenju DHS-a, muškarac je u 9.05 sati prišao agentima granične policije dok su provodili operaciju protiv osobe koju su opisali kao "ilegalnog imigranta". Navodi se da je muškarac bio naoružan poluautomatskim pištoljem kalibra 9 mm.
Fotografiju oružja Ministarstvo je objavilo na društvenoj mreži X.
Iz DHS-a tvrde da su agenti pokušali razoružati muškarca, ali da se on "nasilno opirao".
"U strahu za vlastiti život te za živote i sigurnost kolega, agent je ispalio obrambene hice. Medicinski tim koji se nalazio na mjestu događaja odmah je pružio pomoć, no muškarac je proglašen mrtvim na mjestu događaja", stoji u priopćenju.
Ministarstvo navodi da je muškarac kod sebe imao dva spremnika streljiva te da nije posjedovao osobne dokumente. U priopćenju se tvrdi da sve okolnosti upućuju na to da je muškarac imao namjeru izazvati što veće posljedice.
"Ovo izgleda kao situacija u kojoj je pojedinac želio nanijeti maksimalnu štetu i masakrirati pripadnike policije", navodi se u izjavi Ministarstva domovinske sigurnosti.
Prema navodima DHS-a, nakon pucnjave na mjesto događaja stiglo je oko 200 prosvjednika koje Ministarstvo opisuje kao "izgrednike". Zbog toga su, kako navode, uvedene mjere kontrole okupljenih i osiguranja područja.
Istraga o okolnostima pucnjave i dalje je u tijeku, dok lokalne i savezne vlasti nastavljaju razmjenu informacija o događaju koji je dodatno pojačao napetosti u Minneapolisu.
