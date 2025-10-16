Oglas

"Dugačak razgovor"

Trump: "U ovom trenutku razgovaram s predsjednikom Putinom"

16. lis. 2025. 17:53
Prvi kontakt dvaju predsjednika nakon mirovne konferencije na Aljasci, prije nekoliko mjeseci.

Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social potvrdio je kako je u tijeku njegov razgovor s Vladimirom Putinom, predsjednikom Ruske Federacije.

"U ovom trenutku razgovaram s predsjednikom Putinom. Razgovor traje, dugačak je, i izvijestit ću o sadržaju kada završi, kao i predsjednik Putin. Hvala vam na pažnji po ovom pitanju", objavio je Trump.

Ukrajina želi američke rakete dugog dometa Tomahawk, a zeleno svjetlo Washingtona stavilo bi Moskvu i druge velike ruske gradove pred nišan Kijeva. Američki predsjednik najavio je da bi mogao odobriti slanje Tomahawka Ukrajini ako Putin odbije sjesti za pregovarački stol. 

Trump je u utorak rekao da je „veoma razočaran” ruskim predsjednikom te da mu nije jasno „zašto on nastavlja taj rat”. 

„On to može završiti. Može to završiti vrlo brzo”, rekao je tada republikanac o ruskoj invaziji.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

