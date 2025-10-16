Trump: "U ovom trenutku razgovaram s predsjednikom Putinom"

Prvi kontakt dvaju predsjednika nakon mirovne konferencije na Aljasci, prije nekoliko mjeseci.
Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social potvrdio je kako je u tijeku njegov razgovor s Vladimirom Putinom, predsjednikom Ruske Federacije.
"U ovom trenutku razgovaram s predsjednikom Putinom. Razgovor traje, dugačak je, i izvijestit ću o sadržaju kada završi, kao i predsjednik Putin. Hvala vam na pažnji po ovom pitanju", objavio je Trump.
Ukrajina želi američke rakete dugog dometa Tomahawk, a zeleno svjetlo Washingtona stavilo bi Moskvu i druge velike ruske gradove pred nišan Kijeva. Američki predsjednik najavio je da bi mogao odobriti slanje Tomahawka Ukrajini ako Putin odbije sjesti za pregovarački stol.
"I am speaking to President Putin now. The conversation is ongoing, a lengthy one, and I will report the contents, as will President Putin, at its conclusion." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/Q7rNjfkqiS— The White House (@WhiteHouse) October 16, 2025
Trump je u utorak rekao da je „veoma razočaran” ruskim predsjednikom te da mu nije jasno „zašto on nastavlja taj rat”.
„On to može završiti. Može to završiti vrlo brzo”, rekao je tada republikanac o ruskoj invaziji.
