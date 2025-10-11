Britanski avioni letjeli u misiji sa SAD-om i NATO-om blizu ruske granice: "Poruka Putinu"

RICHARD POHLE / POOL / AFP

Britanija je u subotu objavila da su ranije ovaj tjedan dva zrakoplova Kraljevskoga ratnog zrakoplovstva letjela u dvanaestosatnoj misiji uz američke i NATO-ove snage, patrolirajući uz granicu s Rusijom nakon niza nedavnih ruskih upada dronova i zrakoplova u zračni prostor NATO-a.

Podijeli

Oglas

"Ovo je bila važna zajednička misija s našim saveznicima SAD-om i NATO-om", rekao je ministar obrane John Healey.

"Ona ne samo da nam omogućuje vrijedne obavještajne podatke za podizanje operativne svijesti naših oružanih snaga, nego istodobno šalje i snažnu poruku jedinstva NATO-a ruskome predsjedniku Vladimiru Putinu i našim protivnicima", dodao je Healey.

Specijalni britanski izviđački zrakoplov RC-135 Rivet Joint, specijaliziran za elektronski nadzor, i pomorski patrolni zrakoplov P-8A Poseidon u četvrtak su letjeli iz arktičke regije te su na svome putu prošli pokraj Bjelorusije i Ukrajine uz potporu američkog zrakoplova za dopunjavanje gorivom u zraku KC-135.

Britanija je izvijestila da je operacija uslijedila nakon upada u zračne prostore zemalja članica NATO-a, među njima su bile Poljska, Rumunjska i Estonija.

Ranije ovog mjeseca čelnici Europske unije podržali su planove o jačanju obrane bloka od ruskih dronova.