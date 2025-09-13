Oglas

izrael napao dohu

Trump večerao s katarskim premijerom: Sve je nezadovoljniji Netanyahuom

author
Hina
|
13. ruj. 2025. 07:55
U.S. President Donald Trump looks on, in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., August 14, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque
REUTERS/Kevin Lamarque

Američki predsjednik Donald Trump održao je večeru s katarskim premijerom u New Yorku, nekoliko dana nakon što je američki saveznik Izrael napao vođe Hamasa u Dohi.

Oglas

Izrael je, kako tvrdi, pokušao ubiti političke vođe Hamasa napadom u Kataru u utorak, koji je riskirao da poremeti napore koje podržavaju SAD da se postigne primirje u Gazi i okonča gotovo dvogodišnji sukob.

Napad je široko osuđen na Bliskom istoku, i šire, kao čin koji bi mogao eskalirati napetosti u regiji koja je već na rubu. Trump je u telefonskom razgovoru s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom izrazio nezadovoljstvo napadom i pokušao uvjeriti Katarce da se takvi napadi neće ponoviti.

Trumpu i katarskom premijeru Sheikhu Mohammedu bin Abdulrahmanu al-Thaniju pridružio se visoki Trumpov savjetnik, američki specijalni izaslanik Steve Witkoff. "Odlična večera s predsjednikom SAD-a. Upravo je završila", objavio je zamjenik šefa katarske misije Hamah Al-Muftah na mreži X.

Bijela kuća je potvrdila da se večera održala, ali bez navođenja detalja.

Trump nije zadovoljan izraelskim napadom

Katrski premijer al-Thani prije toga sastao se u Bijeloj kući u petak i s potpredsjednikom J. D. Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom. Izvor upoznat sa sastankom rekao je da su razgovarali o budućnosti Katara kao posrednika u regiji i obrambenoj suradnji nakon izraelskih napada na Hamas u Dohi.

Trump je rekao da je nezadovoljan izraelskim napadom, koji je opisao kao jednostranu akciju koja nije unaprijedila američke ili izraelske interese.

Washington smatra Katar snažnim saveznikom u Zaljevu. Katar je bio glavni posrednik u dugotrajnim pregovorima o prekidu vatre između Izraela i palestinske militantne skupine Hamas u Gazi, o oslobađanju izraelskih talaca u Gazi i o postkonfliktnom planu za taj teritorij.

Izraelski napadi na Gazu

Al-Thani je u utorak okrivio Izrael za pokušaj sabotiranja šansi za mir, ali je rekao da Katar neće biti izvučen iz svoje uloge posrednika.

Izraelski napadi na Gazu od listopada 2023. ubili su više od 64 000 ljudi, prema palestinskim zdravstvenim dužnosnicima, dok je gotovo cijelo stanovništvo Gaze interno raseljeno i pogođeno krizom gladi.

Brojni stručnjaci za ljudska prava i znanstvenici kažu da izraelski vojni napad na Gazu predstavlja genocid. Izrael je to odbacio, pokrenuvši ofenzivu u Gazi nakon napada militanata predvođenih Hamasom u kojem je ubijeno 1200 ljudi, a više od 250 uzeto za taoce, prema izraelskim podacima.

Izrael je također bombardirao Libanon, Siriju, Iran i Jemen tijekom sukoba u Gazi. 

Teme
doha donald trump izrael izraelski napad na katar katar sheikh mohammed bin abdulrahman al thani

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ