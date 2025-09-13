izrael napao dohu
Trump večerao s katarskim premijerom: Sve je nezadovoljniji Netanyahuom
Američki predsjednik Donald Trump održao je večeru s katarskim premijerom u New Yorku, nekoliko dana nakon što je američki saveznik Izrael napao vođe Hamasa u Dohi.
Izrael je, kako tvrdi, pokušao ubiti političke vođe Hamasa napadom u Kataru u utorak, koji je riskirao da poremeti napore koje podržavaju SAD da se postigne primirje u Gazi i okonča gotovo dvogodišnji sukob.
Napad je široko osuđen na Bliskom istoku, i šire, kao čin koji bi mogao eskalirati napetosti u regiji koja je već na rubu. Trump je u telefonskom razgovoru s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom izrazio nezadovoljstvo napadom i pokušao uvjeriti Katarce da se takvi napadi neće ponoviti.
If I were the White House Middle East envoy, I'd urgently advise President Trump to visit Qatar. I'm certain he isn't fully aware of the severity of giving Netanyahu a blank check. This goes beyond Qatar-US ties; it is about GCC-US relations, regional security architecture
Trumpu i katarskom premijeru Sheikhu Mohammedu bin Abdulrahmanu al-Thaniju pridružio se visoki Trumpov savjetnik, američki specijalni izaslanik Steve Witkoff. "Odlična večera s predsjednikom SAD-a. Upravo je završila", objavio je zamjenik šefa katarske misije Hamah Al-Muftah na mreži X.
Bijela kuća je potvrdila da se večera održala, ali bez navođenja detalja.
Trump nije zadovoljan izraelskim napadom
Katrski premijer al-Thani prije toga sastao se u Bijeloj kući u petak i s potpredsjednikom J. D. Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom. Izvor upoznat sa sastankom rekao je da su razgovarali o budućnosti Katara kao posrednika u regiji i obrambenoj suradnji nakon izraelskih napada na Hamas u Dohi.
Trump says Israel didn't notify him ahead of Qatar strikes. No world leader whether they are our friends or enemies, respect President Trump.
No world leader whether they are our friends or enemies, respect President Trump.
pic.twitter.com/qWof2hD145
Trump je rekao da je nezadovoljan izraelskim napadom, koji je opisao kao jednostranu akciju koja nije unaprijedila američke ili izraelske interese.
Washington smatra Katar snažnim saveznikom u Zaljevu. Katar je bio glavni posrednik u dugotrajnim pregovorima o prekidu vatre između Izraela i palestinske militantne skupine Hamas u Gazi, o oslobađanju izraelskih talaca u Gazi i o postkonfliktnom planu za taj teritorij.
Izraelski napadi na Gazu
Al-Thani je u utorak okrivio Izrael za pokušaj sabotiranja šansi za mir, ali je rekao da Katar neće biti izvučen iz svoje uloge posrednika.
Israeli F-15s and F-35s fired ballistic missiles into space from the Red Sea, above Saudi Arabia (technically avoiding Saudi 'airspace'), targeting the Hamas meeting taking place in Qatar. This 'new' long-range capability would unnerve Gulf states further.
Izraelski napadi na Gazu od listopada 2023. ubili su više od 64 000 ljudi, prema palestinskim zdravstvenim dužnosnicima, dok je gotovo cijelo stanovništvo Gaze interno raseljeno i pogođeno krizom gladi.
Brojni stručnjaci za ljudska prava i znanstvenici kažu da izraelski vojni napad na Gazu predstavlja genocid. Izrael je to odbacio, pokrenuvši ofenzivu u Gazi nakon napada militanata predvođenih Hamasom u kojem je ubijeno 1200 ljudi, a više od 250 uzeto za taoce, prema izraelskim podacima.
Izrael je također bombardirao Libanon, Siriju, Iran i Jemen tijekom sukoba u Gazi.
