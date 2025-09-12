Dodatak na mirovinu: Tko nema pravo na 27 posto?

Na mirovine od 1. siječnja 2010. dodatak na mirovine iznosi 27 posto. Od 1999. godine dodatak se određivao prema stopama od četiri do 27 posto. Na njega imaju pravo i oni koji se odlučuju na isplatu iz oba mirovinska stupa. Pravo pak nemaju korisnici najnižih i najviših mirovina, kao i dio korisnika prema posebnim propisima
Iznos mirovine HZMO računa tako da se osobni bodovi pomnože s mirovinskim faktorom i aktualnom vrijednošću mirovine. U svotu mirovine uračunava se i dodatak na mirovinu. Dodatak se utvrđuje Zakonom o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Na mirovine ostvarene od 1999. do 2010. godine dodatak na mirovinu primjenjuje se prema stopama od četiri do 27 posto. Na mirovine od 1. siječnja 2010. dodatak na mirovine iznosi 27 posto, piše Mirovina.hr.
Pravo na dodatak nemaju neki korisnici obiteljske mirovine, određene nakon 1. siječnja 1999. od mirovine ostvarene prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji su važili do 31. prosinca 1998. godine. Isto tako, pravo na dodatak na mirovinu nemaju ni korisnici najviše mirovine i korisnici najniže mirovine. Korisnici mirovina ostvarenih ili određenih na temelju posebnih propisa pod povoljnijim uvjetima od uvjeta određenih prema ZOMO-u, isto tako nemaju dodatak na mirovinu. Od 1. siječnja 2012. dodatak je postao dio mirovine.
Ako je mirovina izračunata na temelju staža i plaća, s dodatkom od 27 posto, niža od zakonom propisane najniže mirovine, osiguranik će dobiti najnižu mirovinu. Najniža mirovina određuje se za svaku godinu mirovinskog staža u visini 106 % aktualne vrijednosti mirovine. Najniža mirovina određuje se uz primjenu polaznog faktora i mirovinskog faktora. Od 1. srpnja 2025. vrijednost najniže mirovine za jednu godinu staža iznosi 15,32 eura.
Dodatak na mirovinu računa se i onima koji se odluče na isplatu mirovine iz oba mirovinska stupa. Korisnicima osnovne mirovine (prvi stup) dodatak na dio mirovine za staž ostvaren od 1. siječnja 2002. (početak uplata u drugi mirovinski stup) do dana ostvarivanja prava na mirovinu određuje se u postotku od 27 posto. On se množi s faktorom osnovne mirovine određene za kalendarsku godinu u kojoj osiguranik stječe pravo na mirovinu.
Od 1. siječnja 2024., prema izmjeni Zakona, korisnicima osnovne mirovine (mirovine iz prvog stupa uz koju se isplaćuje i ona iz drugog stupa) dodatak se određuje kao 27 % mjesečne osnovne mirovine. Država je dodatak od 27 posto izjednačila u prvom i drugom stupu, upravo kako bi privukla buduće umirovljenike na izbor kombinirane mirovine. Peterostruko je više građana u mirovini iz oba mirovinska stupa unazad pet godina. Trenutačno ih je oko 24.500. Ranije je dodatak iznosio 20,25 posto za godine staža ostvarene nakon 2002. godine, dok za prijašnje godine iznosi 27 posto.
