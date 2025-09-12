Dodatak na mirovinu: Tko nema pravo na 27 posto?

Od 1. siječnja 2024., prema izmjeni Zakona, korisnicima osnovne mirovine (mirovine iz prvog stupa uz koju se isplaćuje i ona iz drugog stupa) dodatak se određuje kao 27 % mjesečne osnovne mirovine. Država je dodatak od 27 posto izjednačila u prvom i drugom stupu, upravo kako bi privukla buduće umirovljenike na izbor kombinirane mirovine. Peterostruko je više građana u mirovini iz oba mirovinska stupa unazad pet godina. Trenutačno ih je oko 24.500. Ranije je dodatak iznosio 20,25 posto za godine staža ostvarene nakon 2002. godine, dok za prijašnje godine iznosi 27 posto.