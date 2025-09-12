Milanović: Hrvatska živi na dug, u minusu smo, a bez europskog novca smo u bunaru

„Imali smo nekoliko godina pozitivnu platnu bilancu, sad smo opet u minusu. I ne vidim izlaza iz toga uz ovakvu politiku. Da nema europskih doznaka, ta rupa bi bila još i veća. Zato je jako važno da sa svojim financijama budemo strogi, da se pokrijemo da nam ništa ne fali, ali da ne živimo na dug bez razmišljanja o tome kako ćemo ga vratiti. U minusu smo, a bez europskog novca smo u bunaru. A europski novac će dolaziti još samo neko vrijeme. Europska unija nije Amerika, ne može tiskati eure kako joj padne na pamet“, rekao je predsjednik Milanović.