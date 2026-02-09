Trumpov gambit s Grenlandom tjera Europu da se okrene vlastitim nuklearnim arsenalima

Unutar NATO-a postoji nada da će ova neizvjesnost potaknuti Pariz da odustane od svoje odbojnosti prema sudjelovanju u nuklearnom planiranju Saveza, što bi drugim saveznicima dalo uvid u to kako bi ih Francuska mogla zaštititi u sukobu. Pariz „treba i hoće razmotriti“ pridruživanje, rekao je jedan NATO diplomat.