Jakovina o pregovorima o Ukrajini: Došlo je do dubinskih poremećaja, a posljedice ćemo tek gledati

Povjesničar Tvrtko Jakovina gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o pregovorima o Ukrajini i ostalim geopolitičkim aktualnostima.

Jakovina je komentirao mogući mirovni plan za Ukrajinu koji bi uključivao i raspisivanje izbora u Ukrajini: “Produženi mandat predsjedniku Ukrajine nije nelegalan, on je ušao u crvenu zonu, ali ne nelegalno, to je u skladu s ukrajinskim pravilima. Volodimir Zelenski je postao poput Gorbačova, on je popularniji i vidljivi izvan zemlje nego u zemlji. Najveće je pitanje kakav će demokratski legitimitet imati izbori koji će biti u ovakvim okolnostima i pod ovakvim pritiscima, ali to je samo jedan od problema. Predsjednik Donald Trump je vrlo jasno sugerirao što zapravo misli o Zelenskom i smatra li ga dijelom rješenja ili problema”

Ruski mediji likuju nakon razgovora u Rijadu: “Europa je u stanju šoka i užasa” Objavljeni detalji sporazuma sa SAD-om koji Zelenski ne želi potpisati

Pregovori bez Ukrajine

“U proteklih nekoliko dana, govoreći o novom svjetskom poretku, imali smo pregovore na jednom neočekivanom mjestu, u Rijadu, gdje su Rusi zadovoljili, barem za budućnost, formu i da kada bi Vladimir Putin tamo letio da ne bi imao problem preletjeti preko neke od zemalja, koja bi bila dužna prema odlukama Međunarodnog suda ga zaustaviti. Pojačana je uloga Saudijske Arabije što je djelovalo i na ostale na tom području poput Turaka, koji su možda mogli imati svoje interes u cijeloj priči. Održani su pregovori između dvije zemlje koji će biti nesumnjivo važni za završetak rata, ali bez Ukrajine. Predsjednik Francuske je sazvao sastanka osmorice u Parizu da bi se razgovaralo o prilikama na istoku Europe, također bez Ukrajine i bez velikog dijela europskih zemalja. Europski odnosno francuski predstavnici su rekli da je lakše pregovarati u formi osam nego 27, ali je onda još lakše pregovarati u u formi dva nego tri. Došlo je do dubinskih poremećaja, a posljedice ćemo tek gledati”, dodao je Jakovina.

