Upozoren i Trump

Turska zaprijetila vojnom akcijom: "Udarit ćemo. Vidjeli ste što se dogodilo u Siriji"

30. ožu. 2026. 12:01
Recep Tayyip Erdogan | OZAN KOSE / AFP

Turska je upozorila Sjedinjene Američke Države, Irak i kurdske snage da će poduzeti vojnu akciju ako kurdske organizacije budu uključene u operacije protiv Irana.

Prema informacijama koje je Turska dobila, na početku napada na Iran Izrael je pokušavao pregovarati s Radničkom strankom Kurdistana (PKK) i njezinim iranskim ogrankom PJAK, koje Ankara smatra terorističkim organizacijama, o njihovu sudjelovanju u borbama kao kopnenim posredničkim snagama, prenosi portal Politika.

Tijekom telefonskog razgovora između turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, Erdogan se jasno usprotivio sudjelovanju kurdskih militantnih skupina u ratu protiv Irana.

Erdogan je podsjetio da je stav Turske o teritorijalnom integritetu Irana nedvosmislen te upozorio da bi Turska u takvoj situaciji vojno intervenirala „bez obzira na bilo kakav proces, kao što je to učinila u Siriji“.

„Nećemo slušati nikakve priče o aktivnim ili tekućim procesima ili bilo čemu sličnom. Udarit ćemo. Vidjeli ste što se dogodilo u Siriji. Ovdje ćemo učiniti isto što smo učinili tamo. Nećemo slušati nikakve priče o procesu. Poduzet ćemo potrebne mjere i na najmanji pokušaj širenja ratnog sukoba u regiji“, poručio je turski predsjednik.

Dok su SAD i Izrael planirali napad na Iran, izraelska obavještajna služba Mossad namjeravala je koristiti Radničku stranku Kurdistana (PKK), kurdsku paravojnu i političku organizaciju, kao i druge kurdske militantne skupine, kao „posredničke snage“.

Međutim, Mossadov plan da koristi PKK na sjeveru Iraka i s njima povezane militantne organizacije u Iranu kao posredničke snage tijekom američkih i izraelskih napada na Iran propao je zahvaljujući naporima Turske.

Prema obavještajnim podacima od 28. veljače, kada su započeli izraelsko-američki napadi na Iran, Izrael je želio rasporediti kurdske militantne skupine PKK i PJAK kao kopnene snage protiv Irana, a kontakti s čelnicima tih organizacija uspostavljeni su preko Mossada.

Međutim, nakon početka vojnih aktivnosti i u sjevernom Iraku i na iranskoj strani, Turska je brzo intervenirala i jasno iznijela svoj stav svim stranama.

U proces je bio uključen i čelnik PKK-a Abdullah Öcalan, koji je poručio da ne smije biti nikakve intervencije Kurda u vezi s Iranom, prenosi Tanjug.

