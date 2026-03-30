SABORSKA ZASTUPNICA
Dalija Orešković objasnila zašto i za koga koristi termin žgadija
Saborska zastupnica Dalija Orešković gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljennak, gdje je komentirala izbor ustavnih sudaca, ako i stanje u vladajućoj koaliciji.
Komentirajući situaciju oko izbora ustavnih sudaca, naglasila je: "Ustavni sud je jedna institucija, koju neki često uspoređuju s četvrtom granom vlasti, nije, ali je možda lakše za objasniti. Ima kao svoju temeljnu zadaću i svrhu postojanja, brigu o ustavnosti države. Jedan od temelja ustavnosti i demokratskog ustroja je načelo trodiobe vlasti. Ako mi imamo Ustavni sud da te trodiobe nema, ako taj sud nema potrebu jednu riječ kritike uputiti u eter kako bi ukazao na činjenicu da je premijer s pozicije izvršne vlasti ucijenio zakonodavnu vlast i upleo se u procese koje provodi zakonodavno tijelo - mi onda nemamo Ustavni sud. Možda imamo nekolicinu ustavnih sudaca ovoga trena, ali nemamo instituciju".
Dalija Orešković dodala je da Ustavni sud nema potrebu štititi vlastitu neovisnost i integritet. "Premijer Plenković već neko vrijeme u eteru ponavlja da želi zadržati kontrolu nad Ustavnim sudom. Zadržati kontrolu. Pa kakav je Ustavni sud koji nema potrebu reći - 'ne ti nemaš kontrolu, i mi ćemo ti pokazati da nemaš kontrolu'", naglasila je.
Govoreći o priopćenju kojeg je poslao sudac Staničić, saborska zastupnica je rekla: "Jedna pro-forma packa koja se stavila na stranu retorike vladajućeg HDZ-a. Nikako drugačije to ne mogu objasniti. Ne bi bilo samo po sebi sporno da Ustavni sud upozori na situaciju da uskoro istječe mandat trojici sucima i obavite svoju ustavnu dužnost. Ali, gdje je razumijevanje političkog konteksta i razloga zbog kojih smo se doveli u ovakav vremenski tjesnac?", pita se.
Briga o ravnoteži moći, uzajamnim kočnicama i ravnotežama i djelokrugu vlasti, dodala je, temeljna je svrha postojanja i rada Ustavnog suda. "Ako postoji itko tko bi u Hrvatskoj ovo trebao uzeti kao svoju agendu i prioritet broj jedan to je Ustavni sud", rekla je i dodala da bi i predsjednik države trebao brinuti o urednom funkcioniranju i stabilnosti države. "I on bi mogao nešto reći, ali ne govori o mnogim drugim stvarima", dodala je.
"Ovo je, po meni, jedno vrlo opasno stanje. Uoči prošlih parlamentarnih izbora Ustavni je sud izašao iz svoje kolotečine, a zašto taj isti Ustavni sud sad ne reagira na isti način - da je retorika premijera i ministra i vladajućeg HDZ-a izravno potkopavanje državnih institucija. Ne reagira jer su svojom nereakcijom pokazali da premijer stvarno ima svoj Ustavni sud", rekla je.
Vladajuća većina u Saboru optužuje oporbu da oni opstruiraju izbor. "To je zavaravanje javnosti, nažalost zbog količine medijskog prostora kojeg zauzima HDZ, naša javna televizija služi kao njihovo propagandno glasilo", poručila je.
Naglasila je da se stvara ozračje da je HDZ taj koji rješava životne probleme i daje egzistenciju. "I daje egzistenciju za one koji su vezani uz državni sustav, državnu upravu i sve one poslove koji se dobivaju ako imaš svog čovjeka u komisiji za javnu nabavu. Što je duži vremenski rok u kojem oporba ne uspijeva razbiti takvu sliku, logično je da jača strana koja će uvjeriti birače i građane da se isplati uzetu tu policu osiguranja. Zaokružiš HDZ, pretrčiš u Saboru iz oporbe u vladajuću većinu i nikad ti više u životu neće faliti još taj jedan papir", rekla je.
Govoreći o vladajućoj većini u posljednjih mjesec dana, Dalija Orešković je rekla: "Sve je to u ime korupcije i ustaštva, nikako drugačije to ne mogu objasniti. Svaki od zastupnika stupanjem na dužnost daje prisegu u kojoj se zaklinje na vjernost Ustavu, poštivanje Ustava i načela, a Ustav je utemeljen na vrijednostima antifašizma. Onog trena kad smo mi dopustili da nam u saborskim klupama sjedi čovjek koji veliča Antu Pavelića, a između Dabre i DP-a nema razlike, kao što nema razlike između njih i onih rezidua koje su sad po drugim strančicama - to je sve jedna te ista žgadija, kako ih ja nazivam.
Jer ono što oni rade je nepristojno. Što tim ljudima treba reći? Koji to naš povijesni velikan, tragičan je poraz nečitanja i neznanja što se naša desnica poziva na Antu Starčevića. Bi li Starčević da je danas živ ili da se može očitovati o aktualnoj političkoj situaciji odobrio ovu razinu potkopavanja vladavine prava i korupcije? Što bi rekao Vlado Gotovac?"
"Ovaj oporbeni centar, lijevo-progresivni dio ima uvrh glave 50 saborskih zastupnika. Njihova retorika izrazito je pristojna, drže se granica primjerenog, uljuđenog, uljudbenog političkog dijaloga. Jesu li napadi na njih nešto manji u odnosu na mene? Nisu, jednako će ih se optuživati - za govor mržnje, vulgarnost, histeriju, crveni fašizam... Mislim da je moja pozicija kudikamo slobodnija u odnosu na druge stranke jer imaju jaču infrastrukturu, puno veću obavezu ojačati poziciju i imaju više za izgubiti. Te prednosti, ali i utege ja nemam. Dobro je da korištenjem riječi koje nisu toliko uobičajene u političkoj retorici probijem led, taj zvučni zid. Iz tog jednog stanja poluinducirane kome neće doći do promjene", istaknula je.
"Gospodina Vuletića nisam upoznala, ali je najavio da želi doći u naš Klub. To znači da je svjestan gdje dolazi, u oporbeni klub. Onog trena kad se u saborskim klupama izjasni da razmišlja ili diše drugačije, to će biti kraj naše klupske suradnje", zaključila je.
