Govoreći o vladajućoj većini u posljednjih mjesec dana, Dalija Orešković je rekla: "Sve je to u ime korupcije i ustaštva, nikako drugačije to ne mogu objasniti. Svaki od zastupnika stupanjem na dužnost daje prisegu u kojoj se zaklinje na vjernost Ustavu, poštivanje Ustava i načela, a Ustav je utemeljen na vrijednostima antifašizma. Onog trena kad smo mi dopustili da nam u saborskim klupama sjedi čovjek koji veliča Antu Pavelića, a između Dabre i DP-a nema razlike, kao što nema razlike između njih i onih rezidua koje su sad po drugim strančicama - to je sve jedna te ista žgadija, kako ih ja nazivam.