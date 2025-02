Tvrtko Jakovina oštro o Trumpovom planu i rivijeri u Gazi: Nečuveno!

Podijeli :

Povjesničar Tvrtko Jakovina gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao posljednju izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa o Gazi. Podsjetimo, Trump je u utorak izjavio da će SAD preuzeti ratom razoreni Pojas Gaze i ekonomski ga razviti nakon što Palestinci budu preseljeni na druga mjesta.

“Kratkotrčno, jedno desetak godina dok se to ne izgradi, s američkim trupama, to bi bili tako enormni troškovi koje nitko ne bi htio plaćati pa čak ni Saudijska Arabija kako je bilo govora”, započeo je Jakovina pa nastavio:

“Mislim da to izgleda gotovo neshvatljivo, bez obzira što je Trump nastavio govoriti da svi vole njegovu ideju o rivijeri Gaza, iako su svi bili zgroženi jučer, i arapske zemlje i pet arapskih lidera je odbilo to, a naročito Jordan i Egipat koji su bili prve destinacije za dva milijuna ljzudi iz Gaze. Dva milijuna ljudi treba negdje smjestiti. Znači li to da se u pustinji Egipta gradi novi grad i drugi u Jordanu ili će ih staviti u šatorska naselja u blizini Gaze?”

“Mislim da tog plana nema”

Jakovina otvara još jedno pitanje: “Čak i ako bi sutra bila izgrađena rivijera Gaza, tko su konobari i radnici, posluga, u tom pojasu s hotelima – jesu li to Palestinci, otkud dolaze?”

“Ovakav primjer da bi se izgradila rivijera je nečuven, pogotovo na zoni koja je bila toliko bremenita, koja je zahtijevala oprezno rješavanje s koridorima, iseljavanja naselja, granica koje su bile posebne… Ja mislim da tog plana ustvari nema i teško da ga može biti”, smatra povjesničar.

“Hoćete li dobiti dva milijuna do kraja izdanih?”

Jakovina podsjeća da se mora razgovarati i s tih dva milijuna ljudi kao i stotinjak milijuna ljudi u Jordanu i Egiptu.

“Što to donosi, hoćete li sutra dobiti dva milijuna nezadovoljnih, do kraja izdanih i što to znači za buduću rivijeru? To su sva pitanja koja su potpuno neadresirana ovdje”, istaknuo je Jakovina.

Kina i Rusija o Trumpovim potezima

Osvrnuo se i na rekacije iz Kine i Rusije na prve poteze Trumpa. “Iz Kine su bile dvostruki signali, prvo za inauguraciju pa o dobrim razgovorima između dva predsjednika, ali i reakcija kineskog glasnogovornika ambasade u Washingtonu oko trgovinskog rata koji kaže da takav rat nikad nikom nije koristio.”

“Rusija se vrlo ograničeno oglašavala, ali ovakav tip ponašanja, bullyinga odgovara Rusiji. Rusija je takva bila i u carsko vrijeme i kao Sovjetski Savez i sad je s Putinom takva. Okružje, atmosfera koja je stvorena je puno lakša za taj tip pregovora i lidera koji će pregovarati. Brzi završetak rata u Ukrajini koji će biti pošten je nemoguć”, zaključio je Jakovina.

