Mirjana Rakić: Naravno da nikakve rivijere neće biti u Gazi. Trump pokušava spasiti Netanyahua

Podijeli :

Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Američki predsjednik Donald Trump šokirao je izjavom o preseljenju više od dva milijuna Palestinaca iz Gaze, koju bi potom "pretvorio" u rivijeru. Pritom je izašao i iz Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda.

Pljušte negativne reakcije na Trumpov plan o Gazi. Pogledajte tko se sve oglasio

“On donosi odluke u hodu i ne zna se što će sljedeće. Nije slučajno da se ova o Gazi dogodila tijekom posjete izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Čekaju ga izbori i rekla bih da je sve ovo “spašavanje vojnika Netanyahua”, koji i dalje ne kotira dobro u Izraelu. No, tamošnji ultradesničari su željeli čuti upravo to što je Trump izjavio, melem je to za njihove uši. Naravno da Trump zna da nikakve rivijere neće biti u Gazi, samo je htio malo poboljšati izglede Netanyahuu”, rekla nam je stručnjakinja za vanjsku politiku Mirjana Rakić pa nastavila:

“Zašto nije ponudio Teksas ili bilo koje drugo mjesto u Americi kao novi dom za Palestince? Zašto je spomenuo baš Jordan i Egipat? Zašto bi oni uopće trebali primiti sve te ljude? I, u konačnici, zašto bi se Palestinci željeli seliti? Gaza je njihov dom. Trump je čovjek bez skrupula, ljudska prava ga ne zanimaju, a u svojoj glavi misli da vuče poteze koji će ga u povijest upisati kao velikog državnika.”

Zašto demokrati šute?

“Reakcije će tek uslijediti, oni su više koncentrirani na unutarnje probleme zasad. Trenutno su “samo” sablažnjeni svime što doživljavaju od Trumpa, ali sigurno će početi djelovati. Obzirom da su nadglasani u Kongresu, prepuštaju reakcije republikancima, prvenstveno onima starog kova. Oni su jedina nada “sa suprotne strane” jer se Trump u administraciji okružio isključivo podobnim ljudima, ne i stručnima. Vidjet ćemo kako će to završiti, ali ne djeluje na dobro jer Trump je arogantan i neznalica oko međunarodnih odnosa. Uživa u pozornosti, a moć koju ima koristi za pokazivanje. Ponaša se kao da vodi neki koncern, a ne državu, bitan mu je samo osobni interes, a to je najčešće profit.”

Kritizirala je Rakić i odluku o tome da Elon Musk smije raditi što želi, kojeg naziva Trumpovim licem i naličjem. Ali, dugoročno je optimistična.

“Vjerujem da će se svijet osvijestiti, biti pametniji i da će se držati skupa.”

Hoće li Kina iskoristiti priliku?

“Jako je moćna i iako možda nema inovacije tako brzo kao Amerikanci, jako brzo ih usvaja pa u konačnici uspijeva nadmašiti sve ostale. Vidjeli smo to sad s umjetnom inteligencijom. Također, dok Trump kritizira Europljane što ne kupuju američke automobile, oni u sve većoj mjeri kupuju kineske. Nažalost po Amerikance, oni najviše mogu nastradati ako se ova izolacijska politika nastavi”, zaključila je Rakić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Trumpov prijedlog o preuzimanju Gaze izaziva veliku zabrinutost na Bliskom istoku Kina odmah odgovorila na Trumpove carine: Google bi mogao biti prva velika žrtva