Oglas

UNUTARNJA MONGOLIJA

U eksploziji kineske tvornici čelika poginule dvije osobe, ozlijeđeno 66

author
Hina
|
18. sij. 2026. 14:33
Unsplash vatrogasci ugasili požar
Unsplash/Ilustracija

U eksploziji u tvornici čelika na sjeveru Kine u nedjelju su poginule dvije osobe, a ozlijeđeno ih je 66, izvijestila je službena novinska agencija Xinhua.

Oglas

Eksplozija se dogodila poslijepodne u tvornici čelika Baogang United u gradu Baotou, u autonomnoj regiji Unutarnjoj Mongoliji, prenosi agencija.

"U nedjelju do 17:30 (po mjesnom vremenu) lokalne službe za hitne slučajeve i vatrogasna spasilačka služba izvijestile su o dva smrtna slučaje i petero nestalih", stoji u objavi Xinhue te se dodaje da su tri od 66 ozlijeđenih osoba u teškom stanju.

Na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama vide se urušeni stropovi i ruševine u unutrašnjosti tvornice, a iznad nje se uzdižu golemi stupovi dima. Na mjestu nesreće više je vatrogasnih vozila.

Stanovnici koji žive nekoliko kilometara od tvornice rekli su da je eksplozija snažno potresla njihove domove i na većini razbila okna prozora. Uzrok incidenta je pod istragom.

Teme
kina požar tvornica

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ