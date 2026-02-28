U padu bolivijskoga vojnog zrakoplova poginulo 15 osoba

REUTERS / Claudia Morales

Petnaest je ljudi poginulo, a najmanje 30 ih je ozlijeđeno u petak navečer nakon što se zrakoplov Hercules bolivijskih zračnih snaga koji je prevozio nove novčanice iz središnje banke srušio na prometnu aveniju usred lošeg vremena u gradu El Alto, blizu bolivijske prijestolnice La Paz, objavljeno je u televizijskim izvješćima.

Vojni zrakoplov poletio je iz grada Santa Cruza i srušio se nakon slijetanja i proklizavanja s piste na susjednu aveniju, izvijestile su lokalne vlasti.

Snimke s društvenih mreža prikazivale su kaotične prizore ljudi koji su hrlili prema mjestu nesreće, naizgled skupljajući novac koji je ležao razasut po tlu nakon nesreće. Lokalne vlasti na mjestu događaja tjerale su ljude vodenim crijevima i suzavcem. Reuters nije uspio identificirati snimke.

Bolivijska središnja banka trebala se obratiti novinarima kasnije u petak navečer.

Međunarodna zračna luka El Alto privremeno je zatvorena nakon nesreće, priopćila je nacionalna zrakoplovna tvrtka Boliviana de Aviacion, dodajući da zrakoplov koji je sudjelovao u nesreći nije pripadao njezinoj floti.

Video emitiran na lokalnim medijima pokazao je da je zrakoplov teško oštećen, kao i brojna vozila duž avenije gdje se nesreća dogodila.