UZROK NEPOZNAT

U padu kolumbijskog vojnog zrakoplova poginulo najmanje osam osoba

Hina
23. ožu. 2026. 21:53
pad zrakoplova, Kolumbija
Reuters / LA VOZ DE AMAZONIA – MARE RAFU

Najmanje osam ljudi poginulo je kada se kolumbijski vojni zrakoplov srušio ubrzo nakon polijetanja na jugu zemlje, priopćile su regionalne vlasti.

Prijavljeno je da su još 83 osobe ozlijeđene, od kojih je 14 u kritičnom stanju, izvijestio je regionalni guverner John Gabriel Molina Acosta nakon sastanka tima za hitne intervencije.

Zrakoplov se srušio nekoliko minuta nakon polijetanja s aerodroma Puerto Leguizamo u regiji Putumayo blizu granice s Peruom, napisao je ministar obrane Pedro Sanchez na platformi X. Uzrok nesreće nije poznat.

Zapovjednik zračnih snaga, general Carlos Fernando Silva, rekao je da je u avionu bilo 11 članova posade i 114 putnika. To znači da je sudbina više od 30 ljudi zasad nejasna.

Prema riječima regionalnog guvernera, većina putnika bili su vojnici, ali u zrakoplovu je bilo i nekoliko policajaca.

Na društvenim mrežama objavljeni su videozapisi koji prikazuju oblake sivog dima i olupinu aviona.

