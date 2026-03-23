VIDEO / U Kolumbiji se srušio vojni zrakoplov sa 110 vojnika

Kolumbijsko ministarstvo obrane u ponedjeljak je izvijestilo da je zrakoplov Lockheed Martin Hercules C-130 sudjelovao u nesreći na jugu zemlje, a lokalni BluRadio izvještava da je zrakoplovom putovalo 110 vojnika.
Ministar obrane Pedro Sanchez rekao je da se nesreća dogodila dok je zrakoplov polijetao iz Puerto Leguizama, duboko u južnoj kolumbijskoj regiji Amazonije na granici s Peruom, dok je prevozio vojne snage.
"Točan broj žrtava i uzroci nesreće još nisu utvrđeni", rekao je.
BluRadio se pozvao na vlasti po kojima je u avionu bilo 110 vojnika, a nesreća se dogodila samo tri km od urbanog središta.
#AEstaHora 🔴| Un avión tipo Hércules de la Fuerza Aérea se precipitó a tierra en zona rural de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, en un hecho que es materia de investigación.— Canal TRO (@CanalTRO) March 23, 2026
De acuerdo con los primeros reportes, los ocupantes de la aeronave, todos integrantes… pic.twitter.com/30y6sdH6Lh
Američka obrambena tvrtka Lockheed Martin nije Reutersu odmah odgovorila na zahtjev za komentar.
Krajem veljače već se jedan Hercules C-130 u vlasništvu bolivijskih zračnih snaga srušio u gusto naseljenom gradu Altu, za dlaku promašivši stambenu zgradu.
Tada je poginulo više od 20 ljudi, 30 ih je ozlijeđeno, a novčanice iz teretnog dijela zrakoplova rasule su se po gradu, što je izazvalo sukob između stanovnika i snaga sigurnosti.
#Atención Se conoce el momento exacto del accidente aéreo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana en Puerto Leguízamo, Putumayo. Información preliminar indica que iban al menos 110 soldados. Por ahora, es incierto el número de personas fallecidas. #VocesySonidos pic.twitter.com/lUpraerIa3— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 23, 2026
