Lockheed Martin Hercules C-130

VIDEO / U Kolumbiji se srušio vojni zrakoplov sa 110 vojnika

23. ožu. 2026. 18:47
X / Screenshot

Kolumbijsko ministarstvo obrane u ponedjeljak je izvijestilo da je zrakoplov Lockheed Martin Hercules C-130 sudjelovao u nesreći na jugu zemlje, a lokalni BluRadio izvještava da je zrakoplovom putovalo 110 vojnika.

Ministar obrane Pedro Sanchez rekao je da se nesreća dogodila dok je zrakoplov polijetao iz Puerto Leguizama, duboko u južnoj kolumbijskoj regiji Amazonije na granici s Peruom, dok je prevozio vojne snage. 

"Točan broj žrtava i uzroci nesreće još nisu utvrđeni", rekao je.

BluRadio se pozvao na vlasti po kojima je u avionu bilo 110 vojnika, a nesreća se dogodila samo tri km od urbanog središta. 

Američka obrambena tvrtka Lockheed Martin nije Reutersu odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Krajem veljače već se jedan Hercules C-130 u vlasništvu bolivijskih zračnih snaga srušio u gusto naseljenom gradu Altu, za dlaku promašivši stambenu zgradu.

Tada je poginulo više od 20 ljudi, 30 ih je ozlijeđeno, a novčanice iz teretnog dijela zrakoplova rasule su se po gradu, što je izazvalo sukob između stanovnika i snaga sigurnosti.

