Saylor je izjavio da je DHS tu politiku usvojio temeljem "iznimno slabih” argumenata – pozivajući se na nacionalnu sigurnost i potrebu za sprječavanjem zlouporaba u viznom sustavu – a da pritom nije ispunio svoje obveze iz Zakona o upravnom postupku, koje nalažu razmatranje iznesenih primjedbi ili razmatranje manje restriktivnih alternativa.