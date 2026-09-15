Oglas

sud protiv trumpa

U posljednji trenutak zaustavljena nova ograničenja za strane studente i novinare u SAD-u

author
Hina
|
15. ruj. 2026. 07:41
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
američka viza
Pixabay / Ilustracija

Američki savezni sudac u ponedjeljak je blokirao provedbu novog pravila administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa kojim bi se ograničilo trajanje boravka stranih studenata i novinara u SAD-u bez podnošenja zahtjeva za produljenje, objavio je Reuters.

Oglas

Navodi se kako je američki okružni sudac F. Dennis Saylor iz Bostona donio odluku u korist koalicije sindikata i organizacija za zaštitu interesa u visokom obrazovanju i to samo dan prije nego što je novo pravilo Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) trebalo stupiti na snagu.

Saylor je izjavio da je DHS tu politiku usvojio temeljem "iznimno slabih” argumenata – pozivajući se na nacionalnu sigurnost i potrebu za sprječavanjem zlouporaba u viznom sustavu – a da pritom nije ispunio svoje obveze iz Zakona o upravnom postupku, koje nalažu razmatranje iznesenih primjedbi ili razmatranje manje restriktivnih alternativa.

Iz DHS-a nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom.

Teme
američka viza donald trump novinari putovanja sad studentske vize vijesti iz svijeta viza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ