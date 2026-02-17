U pucnjavi na utakmici u SAD-u ima mrtvih i ranjenih

U pucnjavi na hokejaškoj utakmici za mlade u Pawtucketu, u američkoj saveznoj državi Rhode Island, sinoć su ubijene dvije osobe, a tri su ranjene, priopćila je policija.
Jedan od poginulih je napadač, koji si je nakon napada oduzeo život. Prema informacijama dvaju izvora iz policije, čini se da je napadač pucao u članove svoje obitelji, piše CNN.
Pucnjava usred utakmice
Do pucnjave je došlo na tribinama iza jedne od klupa za igrače, usred utakmice, što se može vidjeti na snimci servisa za prijenos sportskih događaja za mlade LiveBarn. Snimka, koju je objavila lokalna postaja WJAR, prikazuje igrače obiju momčadi kako traže zaklon dok odjekuje najmanje desetak hitaca. Igrači i treneri bježali su prema izlazima s klizališta, prenosi Index.
Tragic Shooting at Pawtucket Ice Rink Claims Two Lives, Leaves Three Critically Injured.— JAS (@JasADRxquisites) February 16, 2026
PAWTUCKET, R.I. — A targeted shooting at Dennis M. Lynch Arena ice rink killed two people and critically injured three others Monday during a high school boys' hockey game between Coventry… pic.twitter.com/LUTHVOq95y
Netko na tribinama pokušao razoružati napadača
Neki od srednjoškolaca koji su bili na ledu usred pucnjave su se pridružili bijegu, jureći prema vratima na suprotnoj strani arene koja vode u svlačionicu. Jedna je osoba na tribinama pokušala razoružati napadača, objavio je na društvenim mrežama senator iz Rhode Islanda Jack Reed.
Šefica policije Pawtucketa, Tina Goncalves, izjavila je na konferenciji za medije kako je intervencija tog građanina "vjerojatno dovela do brzog okončanja ovog tragičnog događaja".
Napadač i žrtve
Policija je identificirala napadača kao Roberta K. Dorgana, koji se, prema riječima šefice policije, predstavljao i kao Robert Esposito. Tri ranjene osobe s prostrijelnim ranama nalaze se u kritičnom stanju u bolnici Rhode Island, istoj ustanovi u kojoj su zbrinute i žrtve pucnjave na Sveučilištu Brown prije dva mjeseca.
Policija je navela da je istraga u tijeku te da pokušavaju rekonstruirati događaje koji su prethodili napadu.
Svi učenici na sigurnom
Na utakmici su igrale dvije momčadi sastavljene od učenika iz više škola. Iz škole North Providence, čiji učenici čine jednu od momčadi, za CNN su rekli da se pucnjava dogodila među gledateljima otprilike na početku prve trećine.
"Srećom, svi učenici koji su sudjelovali u utakmici su na sigurnom", rekao je nadzornik Joseph B. Goho. Iz škole su ranije naveli kako "preliminarne informacije ukazuju na to da je incident možda uključivao roditelja ili roditelje učenika". I iz druge dvije škole, Coventry i Akademije Saint Raphael, potvrdili su da su svi njihovi učenici na broju i neozlijeđeni.
Napad dva mjeseca nakon pucnjave na Brownu
Ovaj napad dogodio se samo dva mjeseca nakon pucnjave na Sveučilištu Brown, koje se nalazi nekoliko kilometara južnije, a koja je potresla Rhode Island. Bila je to 41. masovna pucnjava u SAD-u u prvih 47 dana ove godine.
"Ovakvo nasilje je poražavajuće, pogotovo na mjestu namijenjenom obiteljima i mladima", napisao je gradonačelnik Providencea Brett Smiley na društvenoj mreži X.
Zastupnik Gabe Amo poručio je kako "klizalište treba biti sigurno mjesto za okupljanje djece i obitelji. Strašno je što će sjećanje na hokejašku Večer maturanata za ove momčadi, s obiteljima iz cijelog Rhode Islanda, sada biti obilježeno tragedijom". Senator Sheldon Whitehouse nazvao je incident "još jednim bespotrebnim užasom za djecu", dok je senator Jack Reed dodao: "Djeca i obitelji trebali bi biti sigurni na sportskim događajima za mlade, a ne izloženi oružanom nasilju".
U istragu su se uz lokalnu policiju uključili i agenti Ureda za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive (ATF) te državna policija Rhode Islanda. "Molim za Pawtucket i sve pogođene", poručio je guverner Dan McKee, prenosi Index.
