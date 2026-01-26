Ubojstva u Minnesoti okreću i dio republikanaca protiv ICE-a i Trumpove administracije

Jedan od istaknutijih demokrata američkog senata, Chuck Schumer, rekao je da će njegova stranka glasati protiv financiranja zakona koji uključuje sredstva za ministarstvo domovinske sigurnosti u sklopu kojega je ICE, savezna imigrantska agencija. Kongres čeka rok 30. siječnja za financiranje vlade ili će se suočiti s privremenom obustavom rada vlade.