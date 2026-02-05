Oglas

mirovni pregovori

Ukrajina i Rusija dogovorile razmjenu 314 ratnih zatvorenika

Hina
05. velj. 2026. 12:24
AFP
Handout / MOFA QATAR / AFP

Delegacije Ukrajine, Rusije i SAD-a dogovorile su razmjenu 314 ratnih zatvorenika, objavio je u četvrtak posebni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff.

„Danas su delegacije Sjedinjenih Država, Ukrajine i Rusije dogovorile razmjenu 314 zatvorenika, prvu takvu u pet mjeseci”, napisao je Witkoff na platformi X. 

Nije otkrio koliko će zatvorenika razmijeniti svaka država.

„To je postignuto na mirovnim pregovorima koji su bili detaljni i produktivni. Iako predstoji značajan posao, koraci poput ovog pokazuju da kontinuirani diplomatski angažman donosi opipljive rezultate i jača napore prema kraju rata u Ukrajini”, dodao je.

Glavni pregovarač Kijeva u srijedu je također prvi dan novog kruga razgovora u Abu Dabiju proglasio „produktivnim”, iako sukobi na bojišnici ne jenjavaju.

Witkoff je najavio da se pregovori nastavljaju te da se u narednim tjednima očekuje daljnji napredak, prenosi Reuters. 

Rusija i Ukrajina diplomacija mirovni pregovori rat u Ukrajini razmjena zatvorenika

