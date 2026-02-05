Ukrajina i Rusija dogovorile razmjenu 314 ratnih zatvorenika

Delegacije Ukrajine, Rusije i SAD-a dogovorile su razmjenu 314 ratnih zatvorenika, objavio je u četvrtak posebni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff.
„Danas su delegacije Sjedinjenih Država, Ukrajine i Rusije dogovorile razmjenu 314 zatvorenika, prvu takvu u pet mjeseci”, napisao je Witkoff na platformi X.
Nije otkrio koliko će zatvorenika razmijeniti svaka država.
„To je postignuto na mirovnim pregovorima koji su bili detaljni i produktivni. Iako predstoji značajan posao, koraci poput ovog pokazuju da kontinuirani diplomatski angažman donosi opipljive rezultate i jača napore prema kraju rata u Ukrajini”, dodao je.
Glavni pregovarač Kijeva u srijedu je također prvi dan novog kruga razgovora u Abu Dabiju proglasio „produktivnim”, iako sukobi na bojišnici ne jenjavaju.
Witkoff je najavio da se pregovori nastavljaju te da se u narednim tjednima očekuje daljnji napredak, prenosi Reuters.
