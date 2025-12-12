Ukrajina pristala na povlačenje vojske iz Donbasa?

Podoljak mu je odgovorio kako bi Ukrajina, uz sigurnosne garancije i financiranje izbora, bila spremna organizirati glasanje. “Jedina prepreka je rat,” poručio je. Zelenski je u četvrtak otkrio da SAD predlaže i stvaranje “slobodne ekonomske zone” te demilitariziranog područja na istoku, uz mogućnost povlačenja ruskih snaga sa sjevera, ali ne i juga. Kako bi se približile pozicije, u subotu bi se u Parizu mogli sastati predstavnici SAD-a, Francuske, Britanije, Njemačke i Ukrajine, a Merz predlaže i susret čelnika u Berlinu dva dana kasnije. Hoće li Trump doći, ostaje neizvjesno.