Ukrajinci objavili koliko Ruse košta samo jedna noć zračnih udara

N1 Info
23. sij. 2026. 20:00
AFP
Eugene KOTENKO / AFP

Obavještajna uprava Ministarstva obrane Ukrajine (GUR) objavila je procjenu troškova ruskog masovnog zračnog udara izvedenog u noći na 20. siječnja, navodeći da je Moskva na samo jedan napad potrošila više od 131 milijun američkih dolara.

Prema podacima koje je objavio GUR, ruske snage su tijekom te noći upotrijebile ukupno 372 sredstva zračnog napada. Među njima su, kako tvrde ukrajinski obavještajci, bile balističke rakete Iskander, hipersonične rakete Cirkon, krstareće rakete H-101, vježbovne rakete RM-48U, kao i besposadni letjelice tipa Geran, Garpija i Gerbera, prenosi Index.

GUR procjenjuje da ukupna vrijednost oružja korištenog u ovom jednom napadu premašuje 131 milijun dolara, odnosno više od 10,2 milijarde rubalja po aktualnom tečaju.

Što bi Rusi sve mogli platiti tim novcem?

Kako bi ilustrirao razmjere tog iznosa, GUR je objavio i nekoliko usporedbi:

  • prema njihovoj procjeni, tim bi se novcem mogao financirati cjelogodišnji život grada Velikog Novgoroda, koji ima oko 220.000 stanovnika
  • iznos odgovara približno trećini godišnjeg proračuna pojedinih ruskih regija, poput Kalmičke Republike ili Nenetskog autonomnog okruga
  • za isti novac, prema navodima GUR-a, mogao bi se izgraditi moderan i potpuno opremljen onkološki centar ili financirati stotine regionalnih i nacionalnih socijalnih projekata

Ukrajinska obavještajna služba ove podatke stavlja u kontekst ruskih javnih financija, navodeći da se ovakvi troškovi događaju u trenutku kada Rusija bilježi rekordni proračunski deficit. Prema njihovim navodima, prošle je godine manjak dosegnuo 5,6 bilijuna rubalja, odnosno oko 70 milijardi dolara, što iznosi približno 2,6 posto ruskog BDP-a.

GUR ističe i da je Moskva, kako bi nastavila financirati rat, prisiljena povećavati poreze i trošarine te smanjivati izdvajanja za socijalne programe i državne investicije, dok istodobno prioritetno nastavlja ulagati sredstva u napade na Ukrajinu.

