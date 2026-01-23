„Razmislite o tome. Ako ste mirovinski fond, imate fiducijarnu odgovornost prema svojim klijentima, prema umirovljenicima. Gotovo je nemoguće ulagati u ratnu zonu“, rekao je u srijedu potpredsjednik BlackRocka Philipp Hildebrand u intervjuu na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. „Mislim da sve mora ići u fazama i da će to potrajati.“