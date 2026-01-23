10-godišnji plan
Procurio plan SAD-a i EU-a za "poslijeratni prosperitet“ Ukrajine vrijedan 800 milijardi dolara
Prijedlog se temelji na prekidu vatre koji je i dalje nedostižan.
Sjedinjene Američke Države i Europska unija nadaju se privući 800 milijardi dolara javnih i privatnih sredstava za obnovu Ukrajine nakon što Rusija okonča svoju invaziju punog razmjera, navodi se u dokumentu do kojeg je došao POLITICO.
U dokumentu na 18 stranica izložen je desetogodišnji plan koji bi trebao zajamčiti oporavak Ukrajine, uz ubrzani put prema članstvu u EU-u. Europska komisija proslijedila je plan državama članicama uoči summita čelnika održanog u četvrtak navečer, na kojem se raspravljalo o dokumentu datiranom 22. siječnja, prema riječima triju dužnosnika i diplomata EU-a koji su govorili pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti teme.
Dok Bruxelles i Washington pripremaju stotine milijardi dolara dugoročnog financiranja i predstavljaju Ukrajinu kao buduću članicu EU-a i atraktivnu investicijsku destinaciju, cijela strategija ovisi o prekidu vatre koji još uvijek nije na vidiku – što plan prosperiteta čini ranjivim dokle god borbe traju.
Strategija financiranja proteže se do 2040. godine, uz neposredni operativni plan od 100 dana kako bi se projekt pokrenuo. No plan prosperiteta teško će privući vanjska ulaganja ako se sukob nastavi, upozorava najveći svjetski upravitelj imovine, BlackRock, koji u savjetovanju o planu obnove sudjeluje pro bono.
„Razmislite o tome. Ako ste mirovinski fond, imate fiducijarnu odgovornost prema svojim klijentima, prema umirovljenicima. Gotovo je nemoguće ulagati u ratnu zonu“, rekao je u srijedu potpredsjednik BlackRocka Philipp Hildebrand u intervjuu na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. „Mislim da sve mora ići u fazama i da će to potrajati.“
Plan prosperiteta dio je mirovnog nacrta u 20 točaka koji SAD pokušava posredovati između Kijeva i Moskve. On izričito polazi od pretpostavke da su sigurnosna jamstva već osigurana i nije zamišljen kao vojni plan. Umjesto toga, fokusira se na to kako Ukrajina može prijeći s hitne pomoći na samoodrživi prosperitet.
Trodnevni sastanak Ukrajine, Rusije i SAD-a održat će se u Abu Dhabiju u petak i subotu, dok se rat približava svojoj četvrtoj godišnjici. SAD bi trebale imati istaknutu ulogu u oporavku Ukrajine. Umjesto da se Washington primarno prikazuje kao donator, dokument SAD pozicionira kao strateškog gospodarskog partnera, investitora i jamca vjerodostojnosti ukrajinskog oporavka.
U bilješci se predviđa izravno sudjelovanje američkih kompanija i stručnjaka na terenu te se naglašava uloga SAD-a kao pokretača privatnog kapitala. Izvršni direktor BlackRocka Larry Fink sudjelovao je u mirovnim razgovorima s Kijevom zajedno sa zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom, i posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom.
Pokažite novac
Tijekom sljedećih deset godina EU, SAD i međunarodne financijske institucije, uključujući Međunarodni monetarni fond i Svjetsku banku, obvezali su se uložiti 500 milijardi dolara javnog i privatnog kapitala, navodi se u dokumentu.
Komisija namjerava dodatno izdvojiti 100 milijardi eura za Kijev kroz proračunsku potporu i investicijska jamstva, u okviru sljedećeg sedmogodišnjeg proračuna EU-a od 2028. godine. Očekuje se da će ta sredstva potaknuti 207 milijardi eura ulaganja u Ukrajinu. SAD su se obvezale mobilizirati kapital putem posebnog Američko-ukrajinskog fonda za obnovu, ali bez navođenja konkretnog iznosa.
Iako je Trump tijekom rata znatno smanjio vojnu i humanitarnu pomoć Ukrajini, dokument pokazuje spremnost Washingtona da ulaže u zemlju nakon završetka sukoba. SAD navode da će ulagati u projekte kritičnih minerala, infrastrukture, energetike i tehnologije u Ukrajini.
No procvat poslovanja malo je vjerojatan prije nego što se istočna bojišnica utiša.
„Vrlo je teško zamisliti da se to dogodi u velikom opsegu dokle god dronovi i projektili lete“, rekao je Hildebrand iz BlackRocka.
