FOTO, VIDEO / Objavljena snimka Madura u zatvoru. Evo što je rekao

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani osudio je američki vojni napad na Venezuelu, koji je naredio predsjednik SAD-a Donald Trump, nazvavši ga kršenjem zakona.

„Jednostrani napad na suverenu državu čin je rata i kršenje saveznog i međunarodnog prava“, napisao je na platformi X.

SAD je u iznenadnim zračnim udarima na više ciljeva na teritoriju Venezuele rano u subotu „zarobio“ predsjednika Venezuele Nicolasa Madura i njegovu suprugu Ciliu Flores, rekao je Trump.

Mamdani je rekao da „očigledna težnja za promjenom režima“ ne pogađa samo one u inozemstvu, nego i stanovnike New Yorka, uključujući desetke tisuća Venezuelaca koji taj grad nazivaju svojim domom.

„Moj je fokus njihova sigurnost i sigurnost svakog Njujorčanina, a moja će administracija nastaviti pratiti situaciju i izdavati relevantne smjernice“, dodao je.