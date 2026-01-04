FOTO, VIDEO / Objavljena snimka Madura u zatvoru. Evo što je rekao

Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro doveden je u nedjelju u pritvorski centar u New Yorku nakon što je predsjednik Donald Trump naredio američki napad radi hvatanja južnoameričkog čelnika i preuzimanja kontrole nad zemljom i njezinim ogromnim rezervama nafte.
Kao dio dramatične operacije rano u subotu, zbog koje nije bilo struje u dijelovima Caracasa i napadnuti su vojni objekti, američki specijalci uhvatili su Madura i njegovu suprugu Ciliju Flores te ih helikopterom prevezli do broda američke mornarice prije nego što su ih zrakoplovom prevezli u SAD.
"Vodit ćemo zemlju sve dok ne budemo mogli provesti siguran, pravilan i razborit prijelaz", rekao je Trump na konferenciji za novinare u svom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi.
Mjesecima je njegova administracija kritizirala 63-godišnjeg Madura zbog onoga što je nazvala njegovom umiješanošću u slanje droge u SAD. Pojačala je pritisak masovnim vojnim gomilanjem na Karibima i nizom smrtonosnih raketnih napada na navodne brodove za krijumčarenje droge.
Mamdani osudio američki vojni napad na Venezuelu
Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani osudio je američki vojni napad na Venezuelu, koji je naredio predsjednik SAD-a Donald Trump, nazvavši ga kršenjem zakona.
„Jednostrani napad na suverenu državu čin je rata i kršenje saveznog i međunarodnog prava“, napisao je na platformi X.
SAD je u iznenadnim zračnim udarima na više ciljeva na teritoriju Venezuele rano u subotu „zarobio“ predsjednika Venezuele Nicolasa Madura i njegovu suprugu Ciliu Flores, rekao je Trump.
Mamdani je rekao da „očigledna težnja za promjenom režima“ ne pogađa samo one u inozemstvu, nego i stanovnike New Yorka, uključujući desetke tisuća Venezuelaca koji taj grad nazivaju svojim domom.
„Moj je fokus njihova sigurnost i sigurnost svakog Njujorčanina, a moja će administracija nastaviti pratiti situaciju i izdavati relevantne smjernice“, dodao je.
Podsjećanje na prošle promjene režima
Trump nije rekao tko će voditi Venezuelu kada SAD prepuste kontrolu, ali se čini da je isključio suradnju s oporbenom čelnicom i dobitnicom Nobelove nagrade za mir Mariom Corinom Machado, koja se smatra Madurovom najvjerodostojnijom protivnicom.
„Ona nema ni podršku ni poštovanje unutar zemlje“, rekao je.
U Venezueli su ulice uglavnom bile mirne nakon navale na namirnice i gorivo. Vojnici su patrolirali nekim dijelovima, a male pro-Madurove skupine okupile su se u Caracasu.
Drugi su izrazili olakšanje. „Sretna sam, na trenutak sam posumnjala da se to događa jer je kao u filmu“, rekla je trgovkinja Carolina Pimentel (37) u gradu Maracayu.
Mnogi venezuelski migranti diljem svijeta slave odlazak Madura.
„Slobodni smo. Svi smo sretni što je diktatura pala i što imamo slobodnu zemlju“, rekla je Khaty Yanez, koja živi u čileanskom glavnom gradu Santiagu. Ona je jedna od procijenjenih 7,7 milijuna Venezuelaca, 20 posto stanovništva, koji su napustili zemlju od 2014.
Vijeće sigurnosti UN-a planira se sastati u ponedjeljak kako bi raspravljalo o akcijama koje je glavni tajnik Antonio Guterres opisao kao „opasan presedan“. Rusija i Kina, obje glavne podupirateljice Venezuele, kritizirale su SAD.
Trumpovi komentari o neograničenoj vojnoj prisutnosti u Venezueli podsjećaju na retoriku u prošlim invazijama u Iraku i Afganistanu, koje su obje završile američkim povlačenjem nakon godina skupe okupacije i tisuća američkih žrtava.
Maduro u ponedjeljak pred sudom
Optužen po raznim saveznim točkama optužnice, uključujući zavjeru narkoterorizma, Maduro će se u ponedjeljak prvi put pojaviti na saveznom sudu na Manhattanu, najavio je dužnosnik ministarstva pravosuđa.
Nije jasno kako Trump planira nadzirati Venezuelu. Američke snage nemaju kontrolu nad zemljom, a čini se da Madurova vlada ne samo da je još uvijek na vlasti, već nema ni namjeru za suradnju s Washingtonom. Madurova potpredsjednica, Delcy Rodriguez, pojavila se u subotu poslijepodne na venezuelskoj televiziji s drugim visokim dužnosnicima kako bi osudila ono što je nazvala otmicom.
„Zahtijevamo trenutno puštanje predsjednika Nicolasa Madura i njegove supruge Cilie Flores“, rekla je Rodriguez, nazvavši Madura „jedinim predsjednikom Venezuele“. Venezuelski sud naložio je pak da Rodriguez preuzme dužnost privremene predsjednice.
Potencijalni vakuum vlasti u Venezueli
Dok su mnogi zapadni saveznici protiv Madura i tvrde da je ukrao venezuelske izbore 2024., Trumpovo hvaljenje o preuzimanju kontrole u zemlji i iskorištavanju njezine nafte oživjelo je bolna sjećanja na prošle američke intervencije u Latinskoj Americi, Iraku i Afganistanu.
Neki pravni stručnjaci doveli su u pitanje zakonitost operacije otmice predsjednika države strane sile, dok su demokrati, koji su rekli da su bili dovedeni u zabludu tijekom nedavnih brifinga za Kongres, zahtijevali plan za ono što će uslijediti.
Trump je rekao da će se, kao dio preuzimanja, velike američke naftne tvrtke vratiti u Venezuelu, koja ima najveće svjetske rezerve nafte, i obnoviti teško degradiranu naftnu infrastrukturu, proces koji bi, prema riječima stručnjaka, mogao trajati godinama.
Rekao je da je otvoren za slanje američkih snaga u Venezuelu. "Ne bojimo se vojnika na terenu", rekao je.
Zrakoplov s Madurom sletio je u blizini New Yorka u subotu navečer, a on je helikopterom prevezen u grad prije nego što je u velikom konvoju pod jakom policijskom pratnjom dovezen u Metropolitanski pritvorski centar u Brooklynu.
Fotografije koje su objavile američke vlasti prikazuju predsjednika Madura s lisicama na rukama i povezom na očima tijekom leta, kojega kasnije vode hodnikom u uredima američke Uprave za suzbijanje droga, gdje se čulo kako želi "sretnu novu godinu".
Kina traži da SAD odmah oslobodi Madura
Kina je u nedjelju pozvala Sjedinjene Države na trenutno puštanje na slobodu venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, koji je u subotu zatočen u New Yorku nakon što je zarobljen u vojnoj operaciji u noći s petka na subotu.
"Kina poziva Sjedinjene Države da jamče osobnu sigurnost predsjednika Nicolasa Madura i njegove supruge, da ih odmah puste na slobodu i da prestanu s pokušajima rušenja venezuelske vlade", priopćilo je kinesko ministarstvo vanjskih poslova, nazivajući operaciju "flagrantnim kršenjem međunarodnog prava".
Kina je već u subotu snažno osudila američku intervenciju u Venezueli upozorivši da je riječ o ozbiljnom kršenju međunarodnog prava.
"Kina je duboko šokirana i oštro osuđuje američku uporabu sile protiv jedne suverene države, kao i uporabu sile protiv predsjednika države", navelo je u priopćenju kinesko ministarstvo vanjskih poslova.
"Kina se odlučno protivi takvom hegemonističkom ponašanju SAD-a koje ozbiljno krši međunarodno pravo, narušava suverenitet Venezuele i prijeti miru i sigurnosti u Latinskoj Americi i na Karibima. Pozivamo SAD da se pridržava međunarodnog prava te ciljeva i načela Povelje UN-a i prestane kršiti suverenitet i sigurnost drugih zemalja."
Američki predsjednik Donald Trump rekao je ranije u subotu za Fox News da Kina neće imati ništa protiv operacije u Venezueli, da ima dobar odnos s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i da će Kina nastaviti dobivati naftu iz Venezuele.
Čileanski predsjednik: Danas Venezuela, a sutra bilo koja druga zemlja
Čileanski predsjednik Gabriel Borić snažno je osudio napad SAD-a na Venezuelu i najavu o preuzimanju izravne kontrole nad teritorijem te južnoameričke zemlje.
"Poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta država predstavlja crvenu liniju koja se ni pod kojim uvjetima ne smije prijeći. Danas je to Venezuela, sutra bi to mogla biti bilo koja druga zemlja", izjavio je iz palače La Moneda, sjedišta čileanske vlade u Santiago de Chileu.
Bijela kuća aktivna na društvenim mrežama
Bijela kuća bila je vrlo aktivna na platformi X, gdje je objavila niz neformalnih poruka, memeova i fotografija kojima slavi vojnu operaciju u Venezueli, tijekom koje su američke snage zarobile Nicolása Madura.
Ton objava znatno se razlikuje od onoga u prijašnjim administracijama.
U jednoj od objava koristi se kratica „FAFO“ kako bi se naglasilo da Donald Trump ozbiljno misli kada je riječ o vanjskoj politici.
Ta kratica znači „f*** around and find out“, kolokvijalni izraz koji se može prevesti kao „igraj se pa ćeš vidjeti posljedice“. Upotrijebio ju je i američki ministar obrane Pete Hegseth tijekom konferencije za novinare u petak, kada je oštro govorio o Maduru.
„Igrao se i dočekale su ga posljedice“, rekao je.
Uz fotografiju Donalda Trumpa kako promatra vojnu operaciju u Venezueli objavljena je poruka „ne igrajte se“, čime se ponavlja upozorenje američkog državnog tajnika Marca Rubija upućeno drugim državama.
„Ne igrajte se s ovim predsjednikom“, poručio je Rubio.
Objava uključuje i tekst: „Predsjednik Trump je čovjek od akcije. Ako do sada niste znali, sada znate.“
Slična poruka pojavljuje se i u drugoj objavi na X-u, u kojoj se citiraju stihovi američkog repera The Notorious B.I.G.-a.
Objava uključuje i snimku Madurova govora iz 2025. godine, u kojem je izazvao Sjedinjene Američke Države da krenu na njega.
Nakon toga slijedi Rubio kako ponavlja sada već zloglasnu rečenicu, dok u pozadini svira pjesma spomenutog repera, koja sadrži eksplicitan rječnik, javlja Sky News.
Vrhovni sud Venezuele odredio Rodríguez privremenom predsjednicom
Ustavno vijeće Vrhovnog suda Venezuele u subotu je naložilo da potpredsjednica Delcy Rodríguez preuzme ulogu vršiteljice dužnosti predsjednice zemlje u odsutnosti Nicolása Madura, koji je uhićen rano u subotu ujutro u operaciji američkih snaga.
U sudskoj presudi stoji da će Rodríguez preuzeti "dužnost predsjednika Bolivarske Republike Venezuele, kako bi se jamčio administrativni kontinuitet i sveobuhvatna obrana nacije".
U presudi se dodaje da će sud raspravljati o tom pitanju kako bi "odredio primjenjivi pravni okvir za jamčenje kontinuiteta države, upravljanja vladom i obrane suvereniteta uslijed prisilne odsutnosti predsjednika Republike".
Hegseth: Venezuela je potpuna suprotnost invaziji na Irak
Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je da je uklanjanje venezuelanskog čelnika s vlasti, kao i planovi privremenog upravljanja tom zemljom, „potpuna suprotnost“ američkoj invaziji na Irak.
U razgovoru za CBS News rekao je kako je Donald Trump „predsjednik koji djeluje“, a politiku hvatanja Nicolása Madura opisao je kao „odvažnu i hrabru“.
„U ovom opasnom svijetu nema mira bez snage“, dodao je.
Hegseth, kojeg se naziva i ministrom rata, pohvalio je vojnu operaciju u Venezueli, ocijenivši je „dobro koordiniranom“.
Odbacio je svaku usporedbu s američkom invazijom na Irak, koja je dovela do jačanja pobune, nasilja i nestabilnosti, a potom i do povlačenja američkih snaga.
„Ovo je potpuna suprotnost. Tamo smo desetljećima plaćali krvlju, a zauzvrat nismo dobili ništa u gospodarskom smislu. Predsjednik Trump sada okreće ploču.
Strateškim djelovanjem možemo osigurati pristup dodatnom bogatstvu i resursima te omogućiti jednoj zemlji da ih stavi u funkciju, a da pritom ne prolijevamo američku krv“, zaključio je, a prenosi Sky News.
Nove fotografije Madura
Pojavila se fotografija koja prikazuje Nicolása Madura u lisicama nakon što je izveden iz zrakoplova, okružen agentima američke Agencije za suzbijanje droga (DEA) i Odjela za istrage domovinske sigurnosti (Homeland Security Investigations).
NBC News, došao je u posjed fotografije na kojoj se vidi zarobljeni venezuelanski čelnik u svijetloplavoj majici s kapuljačom, dok ga s obje strane okružuju američki dužnosnici.
Na društvenoj mreži X kruže i druge fotografije, koje još nisu službeno potvrđene, a na kojima se navodno vidi Maduro kako sjedi na stolici, okružen agentima.
Na njima izgleda kao da ima lisice na rukama ispred tijela te pozira pokazujući znak podignutog palca. Na drugoj fotografiji navodno stoji ispred zrakoplova, nedugo nakon slijetanja u New York.
Na obje fotografije nosi istu svijetloplavu majicu s kapuljačom, tamnoplavu trenirku, bijele čarape i natikače, javlja Sky News.
