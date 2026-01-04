Šest scenarija za svijet u 2026. godini i koliko su izgledni

Demokratima će posao dodatno otežati kontroverzni plan prekrajanja izbornih okruga koji Trump gura u Teksasu i drugim saveznim državama, a koji bi republikancima trebao donijeti dodatna mjesta — iako će dio toga biti neutraliziran demokratskim prekrajanjem okruga u Kaliforniji. Ipak, s obzirom na to da republikanci u Zastupničkom domu imaju tek tijesnu većinu, demokrati su jasni favoriti za ponovno osvajanje kontrole, osobito ako Trumpov neto rejting ostane negativan. Ohrabrujući znak za stranku bile su velike pobjede demokrata na izborima za guvernere u New Jerseyju i Virginiji u studenome.