Užas u europskoj zemlji: Došli među prosvjednike, uslijedio krvavi napad

Šest osoba je ozlijeđeno, od kojih dvije teško, u napadu nožem tijekom kurdske manifestacije u Antwerpenu. Četiri osumnjičenika su uhićena i pokrenuta je istraga zbog pokušaja ubojstva, dok je manifestacija planirana za petak otkazana iz poštovanja prema žrtvama.
Šest osoba ozlijeđeno je ovog četvrtka, od kojih dvije teško, u napadu nožem tijekom kurdske manifestacije u Antwerpenu. Sve žrtve su hospitalizirane, a četiri osobe su uhićene, dodao je glasnogovornik, ne mogavši u ovoj fazi potvrditi broj i motive napadača.
Napad se dogodio u ranim večernjim satima ispred Opere u Antwerpenu, na sjeveru zemlje, gdje se manifestacija održavala, piše belgijski RTL.
„Manifestacija se odvijala mirno i bez incidenata. Bile su prisutne brojne obitelji, žene, mladi i djeca. Dok se skup razilazio, kurdske prosvjednike napala je skupina muškaraca“, izvijestio je u priopćenju NavBel, vijeće kurdskih zajednica u Belgiji.
Beelden van de aanval op Koerdische demonstranten in Antwerpen. Een vijftal personen zouden de demonstranten hebben aangevallen met messen. Organisatie NAVBEL spreekt van een terroristisch motief. https://t.co/cooagUz2ry pic.twitter.com/MU0I5i9L4I— Bruno Struys (@brunostruys) January 22, 2026
„Iznenada su izvadili noževe“
„Ti su se muškarci infiltrirali u manifestaciju i iznenada izvadili noževe“, a zatim počeli ubadati prosvjednike „bez ikakve razlike“, tvrdi NavBel.
NavBel osuđuje napad „terorističkog karaktera“ usmjeren protiv kurdske zajednice u Antwerpenu, koji su izveli napadači „vođeni ekstremističkim i džihadističkim motivima“.
„Jasno je da ovaj napad nije izolirani čin besplatnog nasilja, već ciljani napad na jednu zajednicu. Riječ je o terorističkom činu protiv Kurda. Očekujemo od belgijske policije i pravosuđa da to tako i razmotre te tretiraju“, dodaje NavBel.
Wat begon als een vreedzame betoging pro-Rojava eindigde met 6 gewonden, van wie 2 in levensgevaar. Politie was aanwezig omdat demonstratie was aangevraagd en heeft 4 verdachten opgepakt. De demonstratie op vrijdagavond in Antwerpen is geannuleerd. pic.twitter.com/Ej7nuw7Q5C— Bruno Struys (@brunostruys) January 22, 2026
Istraga u tijeku
Istraga je otvorena zbog pokušaja ubojstva, a ne zbog terorizma, precizirala je policija. Glasnogovornik policije u Antwerpenu, Wouter Bruyns, naveo je da je istraga u tijeku kako bi se utvrdio ukupan broj napadača i pronašli eventualni drugi osumnjičenici.
Pregledavaju se snimke nadzornih kamera iz tog područja.
Manifestacija je bila organizirana u znak potpore Kurdima u Siriji, gdje je Damask pokrenuo akcije za protjerivanje kurdskih boraca iz njihove autonomne regije uspostavljene na sjeveroistoku zemlje, Rožave.
NavBel je precizirao da je još jedna manifestacija, koja se trebala održati u petak u Antwerpenu, otkazana „iz poštovanja prema žrtvama i radi očuvanja smirenosti“.
