u antwerpenu

Užas u europskoj zemlji: Došli među prosvjednike, uslijedio krvavi napad

N1 Info
23. sij. 2026. 09:46
Belgija
NICOLAS TUCAT / AFP / Ilustracija

Šest osoba je ozlijeđeno, od kojih dvije teško, u napadu nožem tijekom kurdske manifestacije u Antwerpenu. Četiri osumnjičenika su uhićena i pokrenuta je istraga zbog pokušaja ubojstva, dok je manifestacija planirana za petak otkazana iz poštovanja prema žrtvama.

Šest osoba ozlijeđeno je ovog četvrtka, od kojih dvije teško, u napadu nožem tijekom kurdske manifestacije u Antwerpenu. Sve žrtve su hospitalizirane, a četiri osobe su uhićene, dodao je glasnogovornik, ne mogavši u ovoj fazi potvrditi broj i motive napadača.

Napad se dogodio u ranim večernjim satima ispred Opere u Antwerpenu, na sjeveru zemlje, gdje se manifestacija održavala, piše belgijski RTL.

„Manifestacija se odvijala mirno i bez incidenata. Bile su prisutne brojne obitelji, žene, mladi i djeca. Dok se skup razilazio, kurdske prosvjednike napala je skupina muškaraca“, izvijestio je u priopćenju NavBel, vijeće kurdskih zajednica u Belgiji.

„Iznenada su izvadili noževe“

„Ti su se muškarci infiltrirali u manifestaciju i iznenada izvadili noževe“, a zatim počeli ubadati prosvjednike „bez ikakve razlike“, tvrdi NavBel.

NavBel osuđuje napad „terorističkog karaktera“ usmjeren protiv kurdske zajednice u Antwerpenu, koji su izveli napadači „vođeni ekstremističkim i džihadističkim motivima“.

„Jasno je da ovaj napad nije izolirani čin besplatnog nasilja, već ciljani napad na jednu zajednicu. Riječ je o terorističkom činu protiv Kurda. Očekujemo od belgijske policije i pravosuđa da to tako i razmotre te tretiraju“, dodaje NavBel.

Istraga u tijeku

Istraga je otvorena zbog pokušaja ubojstva, a ne zbog terorizma, precizirala je policija. Glasnogovornik policije u Antwerpenu, Wouter Bruyns, naveo je da je istraga u tijeku kako bi se utvrdio ukupan broj napadača i pronašli eventualni drugi osumnjičenici.

Pregledavaju se snimke nadzornih kamera iz tog područja.

Manifestacija je bila organizirana u znak potpore Kurdima u Siriji, gdje je Damask pokrenuo akcije za protjerivanje kurdskih boraca iz njihove autonomne regije uspostavljene na sjeveroistoku zemlje, Rožave.

NavBel je precizirao da je još jedna manifestacija, koja se trebala održati u petak u Antwerpenu, otkazana „iz poštovanja prema žrtvama i radi očuvanja smirenosti“.

Teme
antwerpen belgija kurdi kurdski prosvjedi navbel

