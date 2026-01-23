VIDEO / U Jadranu brod od 26 metara uhvaćen u "mrtvom moru" - ribari sve snimili

Posada 26-metarske koćarice Orka doživjela je danas na otvorenom moru južno od Mljeta pojavu „mrtvog mora“, iako lokalni vremenski uvjeti nisu upućivali na uzburkano stanje.
Iskusni pomorci ističu kako se radi o dugim i snažnim valovima koji su ih „nosili“, a nastali su kao posljedica snažnog nevremena na jugu Italije, gdje su proteklih dana zabilježeni valovi i do devet metara, objavio je Crometeo na svojim društvenim mrežama.
Što je to "mrtvo more?
"Mrtvo more" u kontekstu Jadrana označava specifičnu vrstu valova poznatu kao "mrtvi valovi" ili "swell" – valovi koji nastaju izvan područja izravnog djelovanja vjetra.
Ovi valovi su niski, dugi, s zaokruženim vrhovima i bez pjene, pa izgledaju "mrtvo" jer nedostaje energija iz vjetra. Putuju velike udaljenosti, često iz Atlantskog oceana ili Sredozemlja u Jadran, ostavljajući mirnu površinu bez bijelih kapa, pojašnjava Morski.hr.
Nastaju kada vjetar stvara valove na otvorenom moru daleko od obale, a zatim oni gube oblik i energiju tijekom putovanja. U Jadranu se javljaju nakon oluja izvan akvatorija, donoseći blagi zamah koji se osjeća satima ili danima kasnije.
Valovi mrtvog mora u Jadranu, mogu trajati od nekoliko sati do dan ili dva nakon prestanka vjetra, ovisno o udaljenosti odakle dolaze i njihovoj valnoj duljini.
Uobičajeno traju 6-24 sata u Jadranu jer zadržavaju energiju dulje od lokalnih valova. Duže traju kod većih valnih duljina (100-1000 km) jer energija opada sporije; u Jadranu se oslabljuju brže zbog zatvorenog akvatorija.
