Nastavlja se potraga

Iz zatvora u Siriji pobjeglo 120 pripadnika Islamske države

author
Hina
|
20. sij. 2026. 07:18
Members of the Syrian Democratic Forces
AFP

Sirijski ministar unutarnjih poslova izjavio je u utorak da je oko 120 pripadnika Islamske države pobjeglo iz zatvora u gradu ‍Shaddadi, nakon što je kurdska web stranica Rudaw objavila da je pobjeglo 1500 pripadnika, pozivajući se na glasnogovornika Sirijskih demokratkih snaga (SDF).

Ministarstvo unutarnjih poslova navodi da su njihove specijalne snage i jedinice sirijske vojske ušle u grad Shaddadi nakon proboja te uhvatile 81 bjegunca. Potraga za preostalim bjeguncima se nastavlja.

Ranije je vojska optužila Sirijske demokratske snage, inače pod vodstvom Kurda, da su pustili na slobodu militante Islamske države, s obzirom da je zatvor u gradu na istoku zemlje pod njihovom kontrolom.

Nakon višednevnih borbi s vladinim snagama, SDF je u nedjelju pristao na povlačenje iz Raqqe i Deir al-Zora, dviju pokrajina sa arapskom većinom koje su godinama kontrolirali i u kojima se nalaze glavna sirijska naftna polja.

Teme
Islamska država Sirija zatvor

