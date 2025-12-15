Uzinić o 'moliteljima': Treba im pomoći razumjeti da kršćani ne mole na taj način. Mislim da su mnogi od njih izmanipulirani

Riječki nadbiskup komentirao je slučaj gaženja ruža u Zagrebu te se osvrnuo na poziv na zabranu javnog moljenja na trgovima širem države.
U velikom intervjuu za ArtKvart riječki nadbiskup i metropolit mons. Mate Uzinić govorio je o empatiji, vjeri, rastu netrpeljivosti u hrvatskom društvu, a dodirnuo se i molitelja na Trgu Bana Josipa Jelačića.
"Više puta sam rekao da molitva na trgovima nije dobra, ali svejedno ne mislim da bi se taj problem riješio zabranom. Bojim se da bi samo dodatno eskalirao. S tim ljudima bi netko trebao raditi i ne bi im se smjelo podilaziti. Trebalo bi im pomoći razumjeti da kršćani ne mole na taj način. Mislim da su mnogi od njih izmanipulirani", kaže Uzinić.
"Preporučio bih im da se ispitaju pred Bogom i svojim ispovjednikom je li svojom molitvom na trgovima postaju bolji ili gori ljudi. I unose li u ovo društvo mir, radost i međusobno poštovanje ili potiču i stvaraju dodate podjele i sukobe. Ovom društvu trebaju kršćani koji će se truditi u naše društvo unositi mir i pomirenje, koji će pokazivati da je kršćanstvo religija zajedništva i ljubavi, a ne sukoba i podjela", dodaje.
"Posebno je tragično to što je netko iz te skupine u ozračju ubojstava žena usudio gaziti ruže koje ih predstavljaju. Možda je taj performans s ružama napravljen zbog toga da im se pošalje poruka da su i oni krivi za nešto za što se ne osjećaju krivi. Ali svejedno je takva reakcija neprimjerena jer je svaka ta ruža predstavljala jedan ljudski život, život žene žrtve nasilja u posljednje tri godine. Kako je moguće da jedna takva reakcija i bijes iziđe iz molitve?"
"I to je zapravo pokazatelj da to nije molitva, a ako i jest, da ona nema ništa s kršćanskom molitvom. Oni su se, istina, naknadno ogradili od počinitelja. Ali se svejedno moraju zapitati stvaraju li oni svojom molitvom takve ljude, potiču li u ljudima takav bijes", kaže Uzinić.
