Dvije trećine Hrvata smatra da ima višak kilograma

Istraživanje za Hrvatsku provedeno je na reprezentativnom online uzorku od 401 građana u dobi od 18 do 60 godina. Rezultati su također pokazali da čak tri četvrtine građana (76 posto) donosi novogodišnje odluke vezane uz zdravlje, ali 6 od 10 njih odustaje unutar prva 3 mjeseca. Tek svaka peta osoba je odluči potražiti stručnu pomoć, a njihov izbor su primarno osobni treneri i nutricionisti.