Sanja Musić Milanović i stručnjaci iznijeli šokantne podatke o pretilosti djece i odraslih u Hrvatskoj
Oko 150.000 djece i mladih u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu masu, a gotovo 40 posto njih već ima pridružene zdravstvene probleme, dok gotovo 70 posto odraslih ima višak kilograma, upozorili su stručnjaci u petak na konferenciji u organizaciji Udruge za prevenciju prekomjerne težine.
Voditeljica Službe za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Sanja Musić Milanović predstavila je podatke World Obesity Federationa prema kojima oko 27 posto mladih u dobi od 5 do 19 godina ima prekomjernu tjelesnu masu, što je oko 150.000 djece i mladih.
"Čak 40 posto te djece već ima pridružene zdravstvene probleme, poput povišenog krvnog tlaka, šećerne bolesti tipa 2 ili poremećaja masnoća u krvi", upozorila je. Naglasila je da zdravstveni sustav sam ne može riješiti problem jer je on posljedica načina života i okruženja te zahtijeva koordiniran pristup različitih sektora društva.
Pretilost počinje već u predškolskoj dobi
Pedijatar Milivoj Jovančić rekao je da problem prekomjerne tjelesne mase kod djece najčešće počinje već u predškolskoj dobi te se potom postupno povećava do odrasle dobi. "Prema nekim podacima svako treće dijete i oko 65 do 70 posto odraslih u Hrvatskoj je pretilo. Riječ je o multifaktorskoj bolesti koja je povezana s načinom života, promjenama u obiteljskim navikama i sve većom dostupnošću procesuirane hrane", rekao je Jovančić.
Štimac: Debljina nije estetski problem nego kronična bolest
Objasnio je je kako se nakon razvoja debljine pokreću i biokemijski procesi koji dodatno otežavaju gubitak težine, zbog čega pedijatri naglašavaju važnost prevencije, pravilne prehrane i sna od najranije dobi.
Predsjednik Hrvatskog društva za debljinu Davor Štimac dodao je da Hrvatska bilježi stalni rast oboljelih te da debljina nije estetski problem nego kronična bolest povezana s nizom teških oboljenja.
"Nije zakazala obiteljska medicina nego cijelo društvo - od vrtića i škola do roditelja i države. Izloženi smo brzoj i jeftinoj hrani te dostavi, dok je bavljenje sportom postalo skuplje", rekla je predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine Nataša Ban Toskić, dodavši da odgovornost ne snosi samo zdravstveni sustav.
Debljina je opasna bolest koja ne boli
Kao odgovor na ove izazove, specijalist obiteljske medicine Dražen Gorjanski predstavio je strategiju utemeljenu na šestogodišnjem iskustvu osječke škole mršavljenja, naglasivši da debljina nije samo pitanje volje nego sustavni problem. Strategija debljinu definira kao 'bolest koja ne boli' nastalu u 'obesogenoj okolini', gdje prehrambena industrija iskorištava ljudsku težnju ugodi stvarajući biokemijsku ovisnost.
Rješenje vidi u aktivnoj ulozi države koja mora regulacijom tržišta zaštititi građane, osobito djecu, od agresivnog marketinga nezdrave hrane. Time se odgovornost pomiče s pojedinca i debljina postavlja kao prioritetni društveni i politički problem.
