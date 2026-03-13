Sanja Musić Milanović i stručnjaci iznijeli šokantne podatke o pretilosti djece i odraslih u Hrvatskoj

Pedijatar Milivoj Jovančić rekao je da problem prekomjerne tjelesne mase kod djece najčešće počinje već u predškolskoj dobi te se potom postupno povećava do odrasle dobi. "Prema nekim podacima svako treće dijete i oko 65 do 70 posto odraslih u Hrvatskoj je pretilo. Riječ je o multifaktorskoj bolesti koja je povezana s načinom života, promjenama u obiteljskim navikama i sve većom dostupnošću procesuirane hrane", rekao je Jovančić.