VIDEO / Američke snage nakon ruskog tankera, zauzele i drugi tanker "povezan s Venezuelom"

N1 Info
07. sij. 2026. 14:00
15:45
Screenshot/ X @USSouthernCommand

Sjedinjene Američke Države uspješno su zaplijenile naftni tanker povezan s Venezuelom nakon potjere preko Atlantika koja je trajala više od dva tjedna, doznaje NBC.

Naftni tanker Marinera stavljen je pod nadzor, potvrdio je američki dužnosnik za NBC News, prenosi Sky News.

Operaciju je vodilo američko Ministarstvo domovinske sigurnosti uz potporu vojske SAD-a.

Američki službenici za provedbu zakona trenutačno se nalaze na brodu, naveo je izvor, a Ministarstvo domovinske sigurnosti preuzelo je vodstvo operacije.

Ranije je rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da se plovilo nalazi u međunarodnim vodama i da djeluje u skladu s međunarodnim pomorskim pravom, prema navodima ruske državne televizije RT.

Ministarstvo je navelo da plovilo, izvorno poznato kao Bella 1, plovi pod ruskom zastavom te je pozvalo zapadne zemlje – što uključuje i SAD – da poštuju njegovo pravo na slobodu plovidbe.

SAD potvrdio zapljenu zbog kršenja američkih sankcija

Zapovjedništvo Oružanih snaga Sjedinjenih Država za Europu potvrdilo je “zapljenu” naftnog tankera Marinera zbog kršenja američkih sankcija.

Zapljena, koja bi mogla dodatno zaoštriti napetosti s Rusijom, uslijedila je nakon što je tanker, izvorno poznat pod imenom Bella 1, u prosincu izbjegao američku pomorsku „blokadu” tankera pod sankcijama te odbio ranije pokušaje američke Obalne straže da se na njega ukrca u blizini Venezuele.

Nacrtali rusku zastavu

Tanker je promijenio ime iz Bella 1 u Marinera te je podigao rusku zastavu, prema podacima analitičke tvrtke za pomorski promet Windward. Windward je također izvijestio da je tanker naslikao rusku zastavu na trup kako bi izbjegao zapljenu od strane američke Obalne straže.

Prema međunarodnom pravu, plovila koja plove pod zastavom neke države nalaze se pod zaštitom te države.

Wall Street Journal ranije je izvijestio da je Rusija pratila plovilo podmornicom.

Zaplijenjen i drugi tanker u Karipskom moru

SAD je zaplijenio drugi tanker za naftu, ovaj put u Karipskom moru, prema američkom Južnom zapovjedništvu.

Brod, "motorni tanker bez državljanstva, sankcioniran od strane tamne flote", zaplijenjen je u operaciji prije zore, dodaje vojska, a prenosi BBC.

"Zaustavljeni brod, M/T Sophia, djelovao je u međunarodnim vodama i provodio ilegalne aktivnosti u Karipskom moru", navodi američka vojska u izjavi. "Američka obalna straža prati M/T Sophia u SAD radi konačnog zbrinjavanja."

Teme
Bella 1, M/T Sophia bella 1 rusija sad tanker venezuela

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (7)
