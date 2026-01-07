VIDEO / Američke snage nakon ruskog tankera, zauzele i drugi tanker "povezan s Venezuelom"

Zapljena, koja bi mogla dodatno zaoštriti napetosti s Rusijom, uslijedila je nakon što je tanker, izvorno poznat pod imenom Bella 1, u prosincu izbjegao američku pomorsku „blokadu” tankera pod sankcijama te odbio ranije pokušaje američke Obalne straže da se na njega ukrca u blizini Venezuele.