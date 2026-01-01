Oglas

plovio prema Venezueli

Rusija traži od SAD-a da obustavi potjeru za tankerom

author
Hina
|
01. sij. 2026. 21:25
oil-tanker-336996_1920
Pixabay (ilustracija)

Rusija je zatražila od SAD-a da obustavi potjeru za naftnim tankerom koji je plovio prema Venezueli, a koji sada bježi od američke Obalne straže u Atlantskom oceanu, izvijestio je u četvrtak New York Times pozivajući se na dva izvora upoznata sa situacijom.

Američke snage već gotovo dva tjedna progone tanker koji su pomorske skupine identificirale kao Bella 1.

SAD je u srijedu uveo sankcije četirima tvrtkama za koje tvrdi da posluju u venezuelskom naftnom sektoru, kao i povezanim naftnim tankerima, u sklopu jačanja pritiska na venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura.

Rusija je uputila službeni diplomatski zahtjev u trenutku kada američki predsjednik Donald Trump nastoji dogovoriti mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine.

Bijela kuća, State Department i rusko veleposlanstvo u SAD-u nisu bili dostupni za komentar.

Rusija SAD naftni tanker

