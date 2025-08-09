VIDEO / 80 godina od pada "Fat Mana" na Nagasaki: Gradonačelnik upozorio čovječanstvo

Japanski premijer Shigeru Ishiba obećao je da će Japan ostati predan politici da ne posjeduje, ne proizvodi i ne dopušta nuklearno oružje te da će raditi na svijetu „bez nuklearnog rata i nuklearnog oružja“, iako se nije osvrnuo na Ugovor o zabrani nuklearnog oružja iz 2021., unatoč ponovljenim pozivima Hirošime i Nagasakija da mu se Japan pridruži.