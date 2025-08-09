egzistencijalna kriza
VIDEO / 80 godina od pada "Fat Mana" na Nagasaki: Gradonačelnik upozorio čovječanstvo
Nagasaki je u subotu upozorio na sve veću prijetnju nuklearnog rata, obilježavajući 80. godišnjicu američkog atomskog bombardiranja i pozivajući svijet da nauči iz povijesti kako bi ovaj jugozapadni japanski grad ostao posljednji koji je pretrpio takvu devastaciju.
Egzistencijalna kriza čovječanstva
„Ova egzistencijalna kriza čovječanstva postala je neposredna prijetnja svakome od nas na Zemlji“, rekao je gradonačelnik Shiro Suzuki u Deklaraciji mira pročitanoj na godišnjoj komemoraciji, opisujući sumornu sliku svijeta zarobljenog u „začaranom krugu sukoba i podjela“.
Suzuki je pozvao svjetske čelnike da izrade jasan plan za ukidanje nuklearnog oružja, pohvalivši i Nihon Hidankyo, vodeću japansku udrugu preživjelih žrtava atomske bombe, koja je prošle godine dobila Nobelovu nagradu za mir i potaknula građane diljem svijeta da rade na miru preko granica, prenosi Japan Today.
Fat Man bačen na Nagasaki 3 dana nakon Hiroshime
U 11:02 sati održana je minuta šutnje – u to je vrijeme 9. kolovoza 1945. američki bombarder bacio plutonijsku bombu „Fat Man“ na grad, samo tri dana nakon bombardiranja Hirošime, čime je Nagasaki postao posljednje mjesto pogođeno nuklearnim napadom.
The Mayor of Nagasaki declared in his speech today that "Now is the time to return to the ideals of the UN Charter, its very foundation, and reclaim multilateralism and the rule of law." At that moment, the TV camera zoomed in on the Israeli ambassador. pic.twitter.com/pBhtGIJKfN— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) August 9, 2025
Japanski premijer Shigeru Ishiba obećao je da će Japan ostati predan politici da ne posjeduje, ne proizvodi i ne dopušta nuklearno oružje te da će raditi na svijetu „bez nuklearnog rata i nuklearnog oružja“, iako se nije osvrnuo na Ugovor o zabrani nuklearnog oružja iz 2021., unatoč ponovljenim pozivima Hirošime i Nagasakija da mu se Japan pridruži.
Komemoracija u Parku mira u Nagasakiju okupila je oko 2.600 ljudi, uključujući predstavnike iz 94 zemlje i EU-a. Grad je ove godine pozvao sve države s diplomatskim predstavništvima u Japanu, nakon prošlogodišnje kontroverze kad Izrael nije bio pozvan.
Today in 1945, the U.S. drops a second atom bomb on Japan. The 21-kiloton weapon, codenamed 'Fat Man,' explodes over the city of Nagasaki at 11:02 a.m. local time. An estimated 40,000 die in the blast. Tens of thousands more will later perish from the effects of radiation. pic.twitter.com/ys82Y5Ety6— Military History Now (@MilHistNow) August 9, 2025
Preživjeli (hibakushi)
Suzuki se prisjetio govora preživjelog Senjija Yamaguchija u UN-u 1982., koji je, pokazujući svoje teške opekline iz djetinjstva, poručio: „Nikad više hibakusha“ (preživjelih od atomske bombe).
1/ 80 years ago at 11.02 am on August 9, JST, the US dropped the atomic bomb on Nagasaki.— ICAN (@nuclearban) August 9, 2025
In a flash, thousands were dead or injured. By the end of 1945, 74,000 had died. And the consequences from the radiation have affected the survivors to this day. pic.twitter.com/oP9d5kNFi0
Dugogodišnji „nuklearni tabu“ koji su hibakusha pomogli stvoriti sada je zasjenjen prijetnjama nuklearnim oružjem u ratu u Ukrajini, napetostima na Bliskom istoku i većim oslanjanjem na nuklearnu prijetnju kao odvraćanje.
Iako Japan zagovara svijet bez nuklearnog oružja, i dalje je pod američkim „nuklearnim kišobranom“ te jača svoju obranu zbog jačanja kineske vojske i nuklearnih prijetnji Sjeverne Koreje.
In the course of his official visit to Japan 🇯🇵, UNIDIR Director Robin Geiss was pleased to meet with the Mayor of Nagasaki, Hon. Shiro Suzuki, to discuss our shared mission of working towards a world free of nuclear weapons. pic.twitter.com/ePi4xsdLkN— United Nations Institute for Disarmament Research (@UNIDIR) May 22, 2025
Mir se ne postiže naoružanjem
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres u poruci je poručio da se „mir i sigurnost ne mogu postići utrkom u naoružanju“ te je pozvao države da ojačaju globalni režim nuklearnog razoružanja.
Unatoč kiši, preživjeli i aktivisti okupili su se na mjestima vezanim uz bombardiranje. Među njima je i 83-godišnja Fumi Takeshita, koja je poručila da se nuklearno oružje nikada ne smije dopustiti: „Ono nije poput običnog oružja – zračenje, jednom kad uđe u tijelo, nikada ne izlazi.“
U 11:02 oglasila su se i dva zvona u katedrali Urakami, uništenoj u napadu i kasnije obnovljenoj – po prvi put nakon 80 godina. Jedno od njih preživjelo je bombardiranje, a drugo je obnovljeno ove godine u projektu kojim je upravljao James Nolan Jr., čiji je djed sudjelovao u projektu Manhattan.
Napad na Nagasaki 9. kolovoza 1945. ubio je oko 74.000 ljudi do kraja godine, a mnogi su nastavili patiti zbog posljedica. Japan je kapitulirao 15. kolovoza, čime je završio Drugi svjetski rat.
