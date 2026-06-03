nakon napada u đakovu
Sindikat policije: Sve češće svjedočimo eskalaciji nasilja prema onima koji štite sigurnost i živote građana
Sindikat policije Hrvatske (SPH) najoštrije je u srijedu osudio brutalan napad na policijske službenike u Đakovu izrazivši duboku zabrinutost zbog činjenice da sve češće svjedočimo eskalaciji nasilja prema onima koji svakodnevno štite sigurnost i živote građana.
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U priopćenju za javnost najavili su da će ustrajati na tome da kaznena politika konačno počne održavati stvarnu težinu napada na službene osobe. Takvi napadi nisu samo napad na pojedine policajce, nego izravni udar na pravni poredak, poštovanje zakona i osjećaj sigurnosti cijelog društva, jer šalju poruku da uniforme i službene ovlasti više ne predstavljaju dovoljno snažnu zaštitu od fizičkog nasilja. Posebno zabrinjava što počinitelji sve očitije ne prezaju od brutalnih napada na službene osobe ni u situacijama u kojima je potpuno jasno da je riječ o policajcima koji obavljaju službene zadaće, upozoravaju iz SPH.
Dodatno nas uznemiruje činjenica da poruci o nedopustivosti nasilja prema policiji ne pridonosi ni dosadašnja sudska praksa, uključujući i slučaj državljanina Maroka koji je brutalno napao policijsku službenicu, a za što je nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu umjesto na bezuvjetni zatvor. Taj je slučaj izazvao široko negodovanje u javnosti, reakcije struke i politike te gotovo opći konsenzus nevjerice da se takav napad može sankcionirati kaznom koju građani s pravom doživljavaju kao preblagu i nedovoljno odvraćajuću. Kada se za napad na policijsku službenicu, koja kao simbol države i pravnog poretka predstavlja sve one koji građane štite, izriču uvjetne kazne, šalje se pogrešna poruka da je napad na policiju tek “iznimka” koja ne zaslužuje punu težinu sankcije, a ne crvena linija koja se u uređenom društvu ne smije prijeći, ističe se u priopćenju.
Sindikat policije Hrvatske će i dalje pažljivo pratiti sve buduće odluke u tom predmetu, kao i sudsku praksu u svim slučajevima napada na policijske službenike, te će ustrajati na tome da kaznena politika konačno počne odražavati stvarnu težinu napada na službene osobe i rizike kojima su policajci svakodnevno izloženi. Od nadležnih tijela očekujemo jasnu i dosljednu poruku nulte tolerancije na nasilje prema policiji, u kojoj će se nedvojbeno pokazati da država stoji iza onih koji štite druge.
Dok se policijski službenici izlažu ovakvim rizicima na ulici, neki u komforu svojih ureda dopuštaju sebi da ih se, kao i druge državne službenike, otvoreno vrijeđa i omalovažava te ih se prikazuju kao ljude “koje nitko ne želi”. Takav diskurs dodatno podriva ugled svih državnih službenika, uključujući policajce, i indirektno slabi društveni respekt prema onima koji rade najteže poslove u službi države. O skandalu sa zapisnikom sastanka u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, na kojem su zabilježene takve izjave, Sindikat policije Hrvatske će se službeno i detaljno očitovati u petak, najavljuju iz SPH.
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