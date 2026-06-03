Sindikat policije: Sve češće svjedočimo eskalaciji nasilja prema onima koji štite sigurnost i živote građana

Dodatno nas uznemiruje činjenica da poruci o nedopustivosti nasilja prema policiji ne pridonosi ni dosadašnja sudska praksa, uključujući i slučaj državljanina Maroka koji je brutalno napao policijsku službenicu, a za što je nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu umjesto na bezuvjetni zatvor. Taj je slučaj izazvao široko negodovanje u javnosti, reakcije struke i politike te gotovo opći konsenzus nevjerice da se takav napad može sankcionirati kaznom koju građani s pravom doživljavaju kao preblagu i nedovoljno odvraćajuću. Kada se za napad na policijsku službenicu, koja kao simbol države i pravnog poretka predstavlja sve one koji građane štite, izriču uvjetne kazne, šalje se pogrešna poruka da je napad na policiju tek “iznimka” koja ne zaslužuje punu težinu sankcije, a ne crvena linija koja se u uređenom društvu ne smije prijeći, ističe se u priopćenju.