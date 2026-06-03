Paušalni obrtnici ljuti zbog novih nameta: "Morat ću neke poslove odbijati"

"Znači, ako je Vlada toliko nesposobna da ne razumije osnove ekonomije, onda je to zabrinjavajuće i zastrašujuće. A ako su sposobni, pa znaju osnove ekonomije, a ljudima prodaju to što im prodaju, praveći se da rade nešto dobro i da smo mi krivi za inflaciju, onda je to po meni još i gore. Jer dakle svjesno lažu i obmanjuju. Ne znam koju bi opciju radije prihvatio. Naravno niti jednu"; zaključuje Kornelije.