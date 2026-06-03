preveliki udar
Paušalni obrtnici ljuti zbog novih nameta: "Morat ću neke poslove odbijati"
Više od 25 tisuća građana u samo tri dana potpisalo je peticiju "Ne novim nametima’’. Predstavnici poduzetnika, obrtnika, paušalista i malih iznajmljivača pozivaju Vladu Republike Hrvatske na otvoren i konstruktivan dijalog o mjerama koje imaju izravan utjecaj na mali gospodarski sektor. Ističu kako bi znatno povećanje poreznog opterećenja moglo otežati poslovanje dijelu obrtnika, smanjiti njihovu konkurentnost te usporiti daljnji rast i razvoj.
Nemamo ni godišnji ni bolovanje, svaki trošak snosimo sami, ako se sutra razbolim nema me tko mijenjati, objašnjava Kornelije Hećimović, paušalni obrtnik koji se bavi produkcijom audio i video sadržaja.
Zbog novog paketa antiinflacijskih mjera morati odbijati klijente.
"Uđeš u taj posao, a Vlada bez ikakve najave, bez ikakvog obrazloženja, dapače gurnuvši to pod nekakve antiinflacijske mjere, promijeni kompletno sve i sad ću ja morati plaćati nekoliko tisuća eura više državi godišnje.
I ne samo to, nego ću se morati brinuti, ja ću morati neke poslove odbijati kako bi ušao u viši razred. Znači, mene će klijent tražiti da nešto radim, meni se to neće isplatiti. Ja ću morati odbijati poslove", kaže Kornelije.
No on nije jedini, paušalni obrt je razlog zašto je Filip ostao u Hrvatskoj. A sada se ne može razvijati.
"Ja sam neki dan objavio oglas, tražio sam dodatne studente i ljude koji će za mene raditi, ali s povećanjima od 90 posto, koje će se dogoditi preko noći, ja nemam računa zapošljavati dalje, širiti svoje poslovanje", govori Filip Marić, paušalni obrtnik.
Iz Vlade kažu, nezadovoljstvo je bilo - očekivano.
"Naravno druga strana može dati protuargumente. To je razgovor za koji držim da će biti jako konstruktivan - možda postoje neke perspektive koje mi nismo sagledali, ja ih u ovom trenutku ne vidim", rekao je Tomislav Ćorić, ministar financija.
"Mi nismo krivci"
Za inflaciju nisu krivi paušalci već državna potrošnja, tvrde iz udruge Glas poduzetnika.
"Oni govore o inflaciji, državna potrošnja je rasla u zadnjih pet godina dva i pol puta brže od inflacije. Cijene su rasle 30 posto, državna potrošnja je rasla 80 posto. O čemu mi pričamo? Cijene su rasle prvenstveno baš zbog državne potrošnje i onda se svaljuje krivica na nas. Dakle, to više nećemo tolerirati, osobito ne na račun poduzetnika, jer nismo mi krivici za to"; kaže Bruno Samardžić predsjednik udruge Glas poduzetnika
Njihova peticija "Ne novim nametima" prikupila je preko 30 tisuća potpisa. Ističu da broj prikupljenih potpisa pokazuje koliko je ta tema važna, ali i pokazuje nelogičnosti mjera
"Nama je neshvatljivo zašto bi država isključivo podržavala model u kojem turisti dolaze u hotele, u zatvorene sustave, gdje tamo jedu, piju i troše novac i ne izlaze van. U tim hotelima, nažalost, neće biti ni hrvatska radna snaga jer je nema, a novac izlazi van.
Svaki iznajmljivač troši novac kod lokalnih poduzetnika, troši sav onaj novac koji zaradi, ne samo onaj na koji plaća porez u svojoj destinaciji i nama je neshvatljivo da bi to bio smjer u kojem se Hrvatsku treba voditi", smatra Vedran Tomić iz Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače.
"Znači, ako je Vlada toliko nesposobna da ne razumije osnove ekonomije, onda je to zabrinjavajuće i zastrašujuće. A ako su sposobni, pa znaju osnove ekonomije, a ljudima prodaju to što im prodaju, praveći se da rade nešto dobro i da smo mi krivi za inflaciju, onda je to po meni još i gore. Jer dakle svjesno lažu i obmanjuju. Ne znam koju bi opciju radije prihvatio. Naravno niti jednu"; zaključuje Kornelije.
U peticiji traže manje nameta, manje administracije, stabilna i predvidiva pravila, razumne rokove te stvaran dijalog s poduzetnicima. Ministar Ćorić pozvao ih je na razgovor početkom idućeg tjedna, no još uvijek tvrdi da su promjene za obrtnike i iznajmljivače - minimalne.
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