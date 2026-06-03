došlo i do poplava
VIDEO / Snažan tornado pogodio Rim: Vjetar čupao stabla, krovove...
Tornado je rušio stabla u glavnom gradu Italije i uzrokovao velike prometne poteškoće.
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Prema navodima novinskih agencija, incident se dogodio u središtu grada te je bio povezan sa snažnim udarima vjetra.
U Rimu je vjetar odnio štand na tržnici koji je potom udario u parkirani automobil.
Nakon obilne kiše u rimskim četvrtima Nomentano, Salario i Parioli došlo je do velikih poplava. Promet je bio gotovo potpuno paraliziran jer je voda gotovo u cijelosti potopila pojedine automobile.
Obilne oborine i poplave u srijedu su pogodile i mnoge druge dijelove Italije, osobito regije Furlaniju-Julijsku krajinu, Toskanu i Lazio, piše mezha.net.
Video girato dall'interno del tornado di Roma, la zona interessata sembra essere quella di Montesacro-Conca d'Oro. Video di Daiana Micheli pic.twitter.com/bUUnzBCz3S— Federico Pavan (@PavanFederico00) June 3, 2026
🌪️Video di Marzia Roma, dalla zona Conca d'Oro, del passaggio del tornado di questa mattina a Roma Nord. pic.twitter.com/g8WNTCqvaf— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) June 3, 2026
Na videosnimkama koje su stanovnici objavili na društvenim mrežama vidi se kako je tornado u rimskoj četvrti Conca d’Oro otkinuo drvene krovove, teško oštetio tende te poplavio trgovine.
🌪️Video di Claudio Mignelli dei danni in Via Prati Fiscali, Municipio Roma III, a seguito del passaggio della tromba d'aria di questa mattina.— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) June 3, 2026
I maggiori danni sono stati segnalati nella zona di Montesacro, in particolare nei pressi della fermata della Metro B Conca d'Oro. pic.twitter.com/zudBvkvIJo
Vatrogasci i hitne intervencije
Vatrogasci su od 8 sati ujutro po lokalnom vremenu obavili desetke intervencija, uglavnom u četvrtima Prati, Monte Sacro, Talenti i Conca d’Oro. Većina poziva odnosila se na uklanjanje stabala koja su pala na prometnice i predstavljala opasnost za promet.
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