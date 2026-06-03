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došlo i do poplava

VIDEO / Snažan tornado pogodio Rim: Vjetar čupao stabla, krovove...

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N1 Info
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03. lip. 2026. 20:28
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rim
Claudio Mignelli/X

Tornado je rušio stabla u glavnom gradu Italije i uzrokovao velike prometne poteškoće.

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Prema navodima novinskih agencija, incident se dogodio u središtu grada te je bio povezan sa snažnim udarima vjetra.

U Rimu je vjetar odnio štand na tržnici koji je potom udario u parkirani automobil.

Nakon obilne kiše u rimskim četvrtima Nomentano, Salario i Parioli došlo je do velikih poplava. Promet je bio gotovo potpuno paraliziran jer je voda gotovo u cijelosti potopila pojedine automobile.

Obilne oborine i poplave u srijedu su pogodile i mnoge druge dijelove Italije, osobito regije Furlaniju-Julijsku krajinu, Toskanu i Lazio, piše mezha.net.

Na videosnimkama koje su stanovnici objavili na društvenim mrežama vidi se kako je tornado u rimskoj četvrti Conca d’Oro otkinuo drvene krovove, teško oštetio tende te poplavio trgovine.

Vatrogasci i hitne intervencije

Vatrogasci su od 8 sati ujutro po lokalnom vremenu obavili desetke intervencija, uglavnom u četvrtima Prati, Monte Sacro, Talenti i Conca d’Oro. Većina poziva odnosila se na uklanjanje stabala koja su pala na prometnice i predstavljala opasnost za promet.

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nevrijeme rim tornado

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