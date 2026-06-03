zbog nesreća i nevremena
Kaos na cestama: HAK dao važan savjet vozačima za produženi vikend
O gužvama koje su nastale zbog prometne nesreće na A1, ali i o onima koje nastaju zbog produženog vikenda, govorio je za RTL Danas dežurni izvjestitelj HAK-a, Andrej Prosoli.
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Teška prometna nesreća dogodila se danas na autocesti A1. Prema prvim informacijama, vozač je na autocestu ušao između čvorova Split i Bisko i vozio u suprotnom smjeru, a policija je za RTL Danas potvrdila da su tri osobe ozlijeđene i prevezene u KBC Split. Od siline sudara, neka od vozila teško su oštećena.
O gužvama koje su nastale zbog ove prometne nesreće, ali i o onima koje nastaju zbog produženog vikenda, RTL je razgovarao s dežurnim izvjestiteljem HAK-a, Andrejem Prosolijem.
"Vozilo se kretalo u suprotnom smjeru, prema informacijama koje smo dobili od cestara. U ovom trenutku se vozi otežano jednim prometnim trakom i u koloni. Više vozila je oštećeno, tako da eto, neka to bude primjer svima onima koji putuju danas, da zaista treba voziti vrlo oprezno i vrlo strpljivo. Vremenski uvjeti su ne baš idealni za vožnju, mokri i skliski kolnici i zaista treba voziti vrlo oprezno", kaže.
"Za mnoge je ovo produženi vikend, očekivali smo gužve, zastoje i kolone prema moru. Za sada je vrlo gust promet na autocesti od Zagreba prema Karlovcu, također je bila i jedna lakša prometna nesreća i stvorila se kolona od šest kilometara između čvorova Lučko i Donja Zdenčina, na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplati Lučko, vrlo je gust promet na staroj karlovačkoj cesti - D1, a povremeno su zastoji i kolone na gotovo svim autocestama u smjeru mora. Takvu situaciju očekujemo tijekom cijelog popodneva, a i u ranijim večernjim satima. Rekao sam, mnogi će danas krenuti na put obzirom da je za mnoge ovo produženi vikend", ističe.
I dok su neki prelomili odlazak na danas ili sutra, svi se vraćaju u nedjelju. Koje su vaše preporuke za povratak?
"Pa svakako da gužve očekujemo i tijekom sutrašnjeg jutra. Mnogi će danas vjerojatno odgoditi putovanje i zbog vremenskih uvjeta. Znači, sutra još ujutro pojačan promet na gotovo svim cestama u smjeru mora. preporuka je, svakako, da se prije polaska na put provjere sve informacije, sve je dostupno na našim stranicama. U nedjelju očekujemo povratak, samim time i pojačan promet u smjeru unutrašnjosti. Gužve, zastoji i kolone u nedjelju poslijepodne. Još jednom ponavljam - svi oni koji kreću na put, zaista neka voze vrlo oprezno i vrlo strpljivo. Vremenski uvjeti su takvi kakvi jesu, danas je bilo dosta padalina, bilo je potopljenih kolnika, osobito u priobalju i Dalmaciji. Neke ceste su još uvijek neprohodne, ali nadam se da uz dozu opreza i strpljenja da će svi stići do svojih odredišta", kaže
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