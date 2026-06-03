Kaos na cestama: HAK dao važan savjet vozačima za produženi vikend

"Pa svakako da gužve očekujemo i tijekom sutrašnjeg jutra. Mnogi će danas vjerojatno odgoditi putovanje i zbog vremenskih uvjeta. Znači, sutra još ujutro pojačan promet na gotovo svim cestama u smjeru mora. preporuka je, svakako, da se prije polaska na put provjere sve informacije, sve je dostupno na našim stranicama. U nedjelju očekujemo povratak, samim time i pojačan promet u smjeru unutrašnjosti. Gužve, zastoji i kolone u nedjelju poslijepodne. Još jednom ponavljam - svi oni koji kreću na put, zaista neka voze vrlo oprezno i vrlo strpljivo. Vremenski uvjeti su takvi kakvi jesu, danas je bilo dosta padalina, bilo je potopljenih kolnika, osobito u priobalju i Dalmaciji. Neke ceste su još uvijek neprohodne, ali nadam se da uz dozu opreza i strpljenja da će svi stići do svojih odredišta", kaže