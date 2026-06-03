"POHLEPA"
Karta za finale SP-a prodaje se za 11,5 milijuna dolara! Evo koliko su za ulaznice navijači plaćali tijekom godina
Svjetsko prvenstvo 2026. neće biti samo najveći turnir u povijesti nogometa po trajanju i broju sudionika. Gotovo sigurno će biti najskuplje Svjetsko prvenstvo ikad za navijače koji ga žele doživjeti osobno.
Svjetsko prvenstvo 2026. suočava se s kritikama zbog rekordno visokih cijena ulaznica, a navijači kažu da postaje daleko manje pristupačno od prošlih turnira. Neke ulaznice, i manje od deset dana prije početka prvenstva, još je moguće kupiti, zahvaljujući FIFA-i, koja je omogućila sustav preprodaje. No cijene, pogotovo ulaznica za finale turnira, lete u nebo.
Turnir, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, uvodi novo doba: više momčadi, više utakmica, veće stadione, znatno više cijene ulaznica i novu strategiju određivanja cijena FIFA-e. I sve se to, možda prikladno, događa u srcu globalnog kapitalizma.
Sredinom svibnja, na FIFA-inoj platformi za preprodaju, najjeftinija ulaznica za finale Svjetskog prvenstva 19. srpnja na stadionu MetLife izvan New Yorka prodavala se za 9200 dolara. Najviša tražena cijena: 11.499.998,55 dolara (9,9 milijuna eura)!
"Nogomet ujedinjuje svijet", voli se hvaliti FIFA. No, ovogodišnji turnir riskira okupljanje navijača određene porezne skupine, a istovremeno odbijanje neke od najstrastvenijih navijača igre.
FIFA je prihvatila vrstu dinamičnog određivanja cijena koju kupci pronalaze prilikom kupnje avionskih karata. Cijene variraju u stvarnom vremenu na temelju potražnje. U svibnju je, na primjer, naplaćivala 1940 dolara za ulaznicu u viši rang za otvaranje utakmice američke reprezentacije protiv Paragvaja na stadionu SoFi u Inglewoodu u Kaliforniji, 12. lipnja.
FIFA-ina vlastita stranica za preprodaju naplaćuje i kupcu i prodavatelju dodatnih 15%, povećavajući prodaju nogometne organizacije dok se ulaznice mijenjaju, piše TIME.
"Postoji tu određeni element pohlepe", kaže Kate Ashley, profesorica na Poslovnoj školi D'Amore-McKim Sveučilišta Northeastern. Jedna europska skupina nogometnih navijača nazvala je FIFA-inu strategiju "monumentalnom izdajom".
Kako bi opravdao ovaj model, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino istaknuo je snažno američko tržište preprodaje: budući da se ulaznice vjerojatno prodaju iznad nominalne vrijednosti na sekundarnoj platformi, organizacija pokušava što više uskladiti te brojke u početnoj prodajnoj cijeni.
FIFA-in pristup mogao bi im se obiti o glavu. Mnogo ulaznica ostaje neprodano - ima li tko tko zainteresiran za ulaznice s početnom cijenom od 1300 dolara za utakmicu grupne faze Haiti-Škotska u Foxboru, Massachusetts, 13. lipnja?
VIP publika također može prigušiti ludu atmosferu koja međunarodni nogomet čini posebnim. Ljudi koji očekuju skandiranje i pjesme koje odzvanjaju stadionom mogu nakon utakmice biti prilično razočarani.
"Mogli bismo vidjeti korporatizaciju sportskog prostora", kaže Mark DiDonato, profesor na odjelu za sportski menadžment na Državnom sveučilištu Florida.
Srećom, navijači još uvijek mogu iskoristiti ovo skupo Svjetsko prvenstvo. Tijekom 30-dnevnog razdoblja prije 19. svibnja, cijene sekundarnog tržišta pale su u prosjeku za više od 20% za utakmice grupne faze, prema podacima stranice Ticketdata.com. Neki nastavljaju čekati još bolje ponude.
Kakve su bile cijene na prethodnim svjetskim prvenstvima?
Razlika u usporedbi s prethodnim turnirima je zapanjujuća. Na Svjetskom prvenstvu 2014. u Brazilu, ulaznice za finale u to su se vrijeme smatrale skupima, ali su ostale relativno pristupačne u usporedbi s današnjim standardima. Najbolja mjesta nisu koštala više od oko 1000 dolara.
Svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji donijelo je još jedan porast, s premium mjestima koja su premašila granicu od 1100 dolara. Unatoč tome, mnogi navijači i dalje su mogli putovati i prisustvovati utakmicama bez suočavanja s prekomjernim troškovima.
Katar 2022. bio je prvi jasan znak da FIFA mijenja svoju filozofiju. Cijene su značajno porasle, posebno za premium sjedala i VIP pakete ugostiteljstva, piše Euronews.
No, čini se da će 2026. tu transformaciju podići na potpuno novu razinu. Razlika između najjeftinijih i najskupljih ulaznica sada je ogromna, a iskustvo Svjetskog prvenstva sve se više čini podijeljenim na različite "klase" navijača.
Zašto su cijene naglo porasle?
Postoji nekoliko razloga iza dramatičnog povećanja troškova. Prvi je opseg samog turnira. Novi format s 48 momčadi znači više utakmica, duže udaljenosti putovanja, povećane sigurnosne zahtjeve i znatno veće operativne troškove.
Istodobno, FIFA sve više usvaja poslovne prakse koje se dugo koriste u američkim sportovima. Takozvano "dinamičko određivanje cijena" omogućuje da cijene ulaznica stalno fluktuiraju na temelju potražnje. Utakmica može koštati vrlo različite iznose unutar samo nekoliko sati, ovisno o javnom interesu.
Ovaj model već je uobičajen u NBA, NFL i velikim glazbenim koncertima i turnejama, ali mnogim ljubiteljima nogometa čini se potpuno surotnim tradicionalnom duhu Svjetskog prvenstva.
FIFA također ulaže više nego ikad u korporativne prihode. VIP saloni, luksuzno ugostiteljstvo i ekskluzivna iskustva postali su središnji stupovi financijske strategije organizacije.
Navijači reagiraju, FIFA govori o rekordnim prijavama
Rasprava o cijenama već je izazvala snažne reakcije na društvenim mrežama i u navijačkim zajednicama. Mnogi tvrde da Svjetsko prvenstvo postupno gubi svoj popularni karakter. Drugi smatraju da iskustvo posjeta stadionu postaje privilegija za nekolicinu, posebno kada se uzmu u obzir avionske karte, hoteli i ukupni troškovi putovanja u Sjevernu Ameriku.
Europska organizacija Football Supporters Europe (FSE), koja predstavlja organizirane navijače iz cijele Europe, najglasnije je kritizirala FIFA-u. U javnim izjavama govorila je o "skandaloznim cijenama ulaznica" i optužila upravno tijelo da Svjetsko prvenstvo odvlači od tradicionalnih navijača.
Istodobno, brojne navijačke udruge žale se na ukupne troškove prisustvovanja događaju. England Supporters Travel Club procijenio je da bi navijaču koji prati englesku reprezentaciju do finala moglo trebati više od 7000 dolara samo za ulaznice i osnovne troškove, ne uključujući avionske karte i smještaj.
S druge strane, ne nedostaje pozitivnih reakcija. Mnoge službene udruge navijača pozdravljaju održavanje Svjetskog prvenstva u velikim multikulturalnim sjevernoameričkim gradovima, ogromne moderne objekte i planove za masovne navijačke festivale i javne projekcije utakmica. FIFA, sa svoje strane, tvrdi da je potražnja za ulaznicama već ogromna, s prijavama iz više od 200 zemalja, što ukazuje na globalni interes za događaj. Prema podacima saveza, prijave za ulaznice već su oborile sve dosadašnje rekorde.
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