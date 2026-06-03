Okončana dvogodišnja blokada: Mađarska ukinula veto na pristupanje Ukrajine EU-u

JOHN THYS / AFP

Mađarska je ukinula svoj dvogodišnji veto na kandidaturu Ukrajine za članstvo u Europskoj uniji, čime je proces pristupanja ušao u sljedeću fazu pregovora i okončana je politička saga koja je odnose između Budimpešte i Kijeva dovela na najnižu razinu dosad.

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Do dugo očekivanog proboja došlo je u srijedu navečer na sastanku veleposlanika u Bruxellesu, tijekom kojeg je mađarski predstavnik povukao svoje rezerve i omogućio svim 27 državama članicama da jednoglasno pokrenu sljedeću fazu procesa, potvrdila su za Euronews dvojica diplomata.

Pristupni pregovori sastoje se od 33 pregovaračka poglavlja, podijeljena u šest tematskih klastera.

Prvi klaster, poznat kao „Temeljna pitanja”, obuhvaća vladavinu prava, ljudska prava i pravosuđe te se prvi otvara, ali i posljednji zatvara u složenom procesu pristupanja.

Posljednje dvije godine Ukrajina i Moldavija, koje se neformalno promatraju kao povezane kandidatkinje, pokušavale su otvoriti upravo taj prvi klaster.

Međutim, veto koji je uvela Mađarska pod vodstvom tadašnjeg premijera Viktora Orbána, neposredno nakon što je zemlja preuzela predsjedanje Vijećem EU-a, zamrznuo je cijeli proces.

Od tada je Bruxelles na različite načine pokušavao zaobići blokadu. Promjena je postala moguća tek nakon što je Orbán doživio težak poraz na izborima od Pétera Magyara, koji je obećao obnoviti odnose između Mađarske i Ukrajine.

U videu objavljenom na Facebooku Magyar je potvrdio napredak ostvaren tijekom konzultacija s ukrajinskom vladom.

Nakon sastanka u srijedu, Vijeće EU-a poslat će pismo Ukrajini i Moldaviji, koje će potom dostaviti svoja stajališta na ocjenu veleposlanicima.

Međuvladina konferencija, koja označava formalni početak pregovora, očekuje se 15. ili 16. lipnja u Luxembourgu.