VIDEO / Avion hitno promijenio trasu zbog prijetnje bombom, podignuti Eurofighteri

Putnici American Airlinesa doživjeli su dramatično putovanje nakon što je prijetnja bombom uzrokovala pilot okrene njihov let, dok su borbeni zrakoplovi letjeli u njegovoj pratnji.

Zrakoplovna kompanija izjavila je da je “moguća sigurnosna prijetnja” kasnije utvrđena kao “nevjerodostojna”, javlja Business Insider.

Let 292, koji je u subotu navečer poletio iz New Yorka prema glavnom gradu Indije, New Delhiju, okrenuo se iznad Kaspijskog jezera više od 10 sati nakon polijetanja, prema podacima s Flightradar24. Nakon toga, proveo je oko četiri sata vraćajući se prema Italiji, gdje su talijanske zračne snage podigle dva borbena zrakoplova Eurofighter, prenosi tportal.

U priopćenju za javnost, Aeronautica Militare navela je da je Boeing 787 ispraćen do rimske zračne luke Fiumicino nakon dojave o bombi. Također su podijeljene slike Eurofightera koji prate putnički zrakoplov, kao i videozapis događaja.

#Scramble: nel pomeriggio due #Eurofighter dell’#AeronauticaMilitare sono decollati su allarme per identificare e scortare un aereo di linea diretto a Delhi che aveva invertito rotta verso l’aeroporto di Fiumicino (RM) per una segnalazione di un presunto ordigno esplosivo a bordo pic.twitter.com/qocq43lC6H — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) February 23, 2025

American Airlines priopćio je da je let sigurno sletio u Rim, gdje je policija pregledala zrakoplov i potom mu dopustila daljnji nastavak leta. “Sigurnost i zaštita naši su glavni prioriteti i ispričavamo se našim putnicima zbog neugodnosti”, dodaje se u priopćenju.

Let AAL292 napravio je polukružno skretanje iznad Kaspijskog mora prije nego što je promijenio smjer. Boeing 787 sletio je u Rim oko 16 sati po lokalnom vremenu u nedjelju. Isti zrakoplov trebao bi letjeti iz Rima za New Delhi u utorak u 6 sati ujutro po istočnom vremenu, prema podacima s Flightradar24.

Visoki dužnosnik upućen u slučaj izjavio je za ABC News da je prijetnja bombom zaprimljena putem e-pošte. Prema sigurnosnom protokolu u međunarodnoj zračnoj luci Indira Gandhi u Delhiju, bilo je nužno obaviti inspekciju prije nego što bi zrakoplov mogao sletjeti, izjavio je American Airlines.

Niz incidenata

Incident je posljednji u nizu prijetnji bombom koje su u posljednjim mjesecima pogađale zrakoplove na letovima prema Indiji ili unutar Indije.

Zamjenik indijskog ministra civilnog zrakoplovstva, Murlidhar Mohol, izjavio je da je od sredine studenog 2024. godine u Indiji zabilježeno 999 lažnih prijetnji bombom. Više od 500 ih je zaprimljeno u razdoblju od dva tjedna, a 12 osoba je uhićeno.

