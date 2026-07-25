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eskalacija sukoba

VIDEO / Bliski istok ponovno gori, Jemen raketirao "kruh i maslac" Saudijske Arabije

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N1 Info
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25. srp. 2026. 17:29
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jemen arabija
Screenshot (X)

Tijekom cijelog tjedna dužnosnici jemenskog Ansar Alaha, koji drži vlast u Saani, nagovještavali su, davali do znanja, a u nekim slučajevima i otvoreno poručivali da će gađati ono što nazivaju „kruhom i maslacem” Saudijske Arabije – naftna postrojenja kompanije Aramco.

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U prošlosti smo već vidjeli kako je Jemen napadao Aramcova skladišta, izazivajući velike požare koji su zahvatili cijele komplekse, piše Al Jazeera.

To je prisililo Saudijsku Arabiju da požuri za pregovarački stol kako bi okončala osmogodišnje napade koalicije predvođene Saudijskom Arabijom na Jemen.

Ovim najnovijim napadom Ansar Alah nastoji pokazati da posjeduje sposobnost uzvratnog udara, odnosno da možeu vojno odgovoriti i izvesti napad čak i nakon što pretrpi zračne udare.

Takvu sposobnost već su pokazali ne samo u sukobu sa Saudijskom Arabijom, nego i protiv Sjedinjenih Država te tijekom rata s Izraelom od 2023. do 2025. godine.

Kada su prvi put uveli blokadu, hutisti su Saudijskoj Arabiji ponudili izbor: ili će pristupiti pregovorima o ukidanju blokade koju provodi protiv tog pokreta ili će se suočiti s ratom punog intenziteta.

Čini se da se Saudijska Arabija odlučila za potonju mogućnost, zbog čega sada svjedočimo novom krugu međusobnih napada.

Teme
ansar alah hutisti jemen saudijska arabija uzvratni udar vojni sukob

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