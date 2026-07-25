Cap Ferret
Apokalipsa u Francuskoj: "Plamen je bio visok poput zgrade od šest katova..."
Obitelji su opisale kako se njihov miran odmor u Francuskoj u nekoliko sati pretvorio u očajničku utrku za bijeg pred razornim šumskim požarima.
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Turisti su za BBC ispričali da su usred noći primali hitna upozorenja na mobitele, vozili se cestama svega nekoliko metara od plamena visokog poput šesterokatnice te gledali kako ljudi s kovčezima u rukama bježe prema plažama.
Veliki šumski požari na jugozapadu Francuske i u središnjoj Španjolskoj prisilili su više od 220.000 ljudi na evakuaciju. U Francuskoj je u gašenje požara uključena i vojska, dok je španjolska vlada proglasila izvanredno stanje na nacionalnoj razini.
Jak vjetar i dugotrajni toplinski val i dalje raspiruju vatru, a neki turisti tvrde da su čak i daleko od požarišta osjećali gust dim i miris paljevine nalik velikoj logorskoj vatri.
Zračni promet prema Bordeauxu i Madridu, najbližim većim gradovima pogođenim područjima, zasad nije poremećen.
Francuski ministar vanjskih poslova ranije je u subotu požare opisao kao „tragediju“, ali je istodobno pozvao turiste da ne otkazuju planirana putovanja.
Među onima koji su se našli usred krize je i Zac Morrison, koji je u četvrtak stigao u Cap Ferret, popularni poluotok prekriven borovim šumama, oko 65 kilometara jugozapadno od Bordeauxa.
Dvadesetjednogodišnji Londončanin, koji ondje ljetuje s još deset članova svoje obitelji, probudio se zbog dvije hitne SMS poruke poslane u 4:00 i 6:00 sati po mjesnom vremenu, u kojima mu je naređeno da se evakuira „svim raspoloživim sredstvima“.
Obitelj pobjegla za samo 15 minuta
David Morton, ravnatelj škole, veći je dio svojeg jednotjednog odmora u Cap Ferretu proveo sa suprugom i dvojicom sinova tinejdžera uživajući u borovim šumama pod užarenim ljetnim suncem.
No spoj borove šume, koja je bila „suha poput baruta“, i ekstremnih vrućina potpuno je promijenio tijek njihova odmora petoga dana, kada se obitelj u petak ujutro probudila zbog hitnog upozorenja.
„Svim su nam mobiteli počeli bljeskati i oglašavati se. Dobili smo poruku da se moramo odmah evakuirati i krenuti jedinom cestom koja vodi s poluotoka Cap Ferret“, rekao je 53-godišnjak.
„Doslovno smo samo pobacali stvari u kofere i za petnaest minuta već sjedili u unajmljenom automobilu.“
Ispričao je da su se približili na oko 500 metara od glavnog požarišta.
„Plamen je bio viši od odraslih borova u šumi, dakle visok poput zgrade od pet ili šest katova. Bilo je jasno da je riječ o požaru koji je u tom trenutku potpuno izmaknuo kontroli.“
Obitelj iz engleske grofovije Gloucestershire do povratnog leta iz Bordeauxa, planiranog za subotu, boravila je kod prijatelja.
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