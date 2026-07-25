Uhićen Davor Perković kojem je Porezna zatvorila kafić u Šibeniku

"Ja ne poričem prekršaj, on se dogodio i odgovorna osoba sam ja, ali tužno je da za svaku situaciju koja se dogodi u kafiću, na koju mi kao vlasnici ne možemo utjecati, mi ispaštamo. To je stavka na kojoj bi trebali poraditi i da mi u ugovore možemo staviti i da su radnici odgovorni za to, onda bi više pazili. Ne mogu ja tu biti cijeli dan", dodao je.