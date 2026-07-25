višak od 4 eura
Uhićen Davor Perković kojem je Porezna zatvorila kafić u Šibeniku
Ugostitelj koji je medijima rekao da su mu djelatnici Porezne uprave zatvorili kafić zbog posluživanja izvan radnog vremena i bez izdavanja računa.
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Kako reporterka N1 Vesela Šegvić-Kordić doznaje, uhićen je Davor Peković, šibenski ugostitelj kojem je DIRH zatvorio kafić zbog poreznih nepravilnosti. Iz šibenske policije nisu htjeli otkrivati identitet uhićenog, ali su potvrdili da je kriminalističko istraživanje u tijeku.
"Kada je bila zadnja utakmica Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, 3. srpnja, moj kafić je radio do ponoći. 15 minuta ranije sam otišao iz kafića i rekao konobarima da zatvore, bila su dva stola, a u 1:22 me zovu iz kafića da je došla Porezna.
Nisam ni znao da mi uopće radimo, oni su krenuli spremati, a na kraju su konobari i oni ostali ispred kafića, pili su piće, inspektori su došli i tražili su pivo, moj konobar im je donio i stol ispred televizora. Njih dvojica su popili dva piva, nisu im ispisali račun jer radimo do ponoći, zapisali su sa strane da ujutro ispišu, a onda su oni izvadili značku i to je bio kraj", rekao je netom prije uhićenja.
Vlasnik ističe da je tri tjedna čekao što će se nakon toga dogoditi:
"Pokušao sam razgovarati, tražio odgodu za studeni kada slabije radimo, ali bili su neumoljivi i sada smo zatvoreni", ispričao je.
"To su bili prekršaji kao što su manjak, višak, neizdavanje računa. U ovoj gužvi, gdje mi imamo 180 sjedećih mjesta, kada krene veliki posao, to je nemoguće održati da bude sve točno i ljudi koji se bave ugostiteljstvom to znaju", govori vlasnik.
"Ja ne poričem prekršaj, on se dogodio i odgovorna osoba sam ja, ali tužno je da za svaku situaciju koja se dogodi u kafiću, na koju mi kao vlasnici ne možemo utjecati, mi ispaštamo. To je stavka na kojoj bi trebali poraditi i da mi u ugovore možemo staviti i da su radnici odgovorni za to, onda bi više pazili. Ne mogu ja tu biti cijeli dan", dodao je.
Iz Porezne uprave su rekli da nisu zatvorili samo zbog toga, nego jer je Perković recidivist.
"Nikoga ne bismo zatvorili za višak od 4 eura, već isključivo recidiviste koji to ponavljaju. I to su oni koji imaju model ponašanja: 'Ja napravim prekršaj, platim neku kaznu'. Oni su to prema našoj analizi ukalkulirali u svoj model poslovanja. Zato smo ove godine promijenili porezni propis koji je to dopuštao", rekla je zamjenica ravnatelja Porezne uprave Mila Vukoja.
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