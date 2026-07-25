Orban pozvao na politiku otpora: "Bruxelles moraju okupirati domoljubi"

Govoreći na Ljetnom sveučilištu Bálványos, Orbán, koji je nakon 16 godina na vlasti poražen na travanjskim parlamentarnim izborima, rekao je da više nema vremena za analiziranje izbornog poraza te da se stranka mora usredotočiti na obranu slobode Mađarske, za koju tvrdi da je ugrožena.