bivši mađarski premijer
Orban pozvao na politiku otpora: "Bruxelles moraju okupirati domoljubi"
Orbán pozvao Fidesz na „politiku otpora“, premijer Magyar odgovorio: „Besmisleno je baviti se osramoćenim mafijaškim šefom“
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„Besmisleno je baviti se nepopravljivim, osramoćenim mafijaškim šefom“, napisao je u subotu mađarski premijer Péter Magyar na Facebooku.
Vrijeme je da mađarski Fidesz napusti klasičnu oporbenu politiku i usvoji novu „politiku otpora“, poručio je bivši premijer i predsjednik stranke Viktor Orbán u govoru održanom u subotu, piše Euronews.
Govoreći na Ljetnom sveučilištu Bálványos, Orbán, koji je nakon 16 godina na vlasti poražen na travanjskim parlamentarnim izborima, rekao je da više nema vremena za analiziranje izbornog poraza te da se stranka mora usredotočiti na obranu slobode Mađarske, za koju tvrdi da je ugrožena.
Orbán je kazao kako vjeruje da građani koji su na proljetnim izborima glasovali za promjene „nisu glasovali da bi njihovo povjerenje bilo izigrano“.
Prema njegovim riječima, većina njih djelovala je u dobroj vjeri te je jednostavno očekivala manje pogrešaka vlasti i bolje gospodarske rezultate.
No vladajuća stranka Tisza, rekao je čelnik Fidesza, želi uspostaviti novi autoritarni sustav i već je započela njegovu izgradnju.
Politički sustav koji se, prema njegovim riječima, gradi u Mađarskoj usporedio je s Venezuelom, opisujući ga kao spoj komunističkog načina razmišljanja, političke samovolje i gospodarske represije.
Dodao je da se istodobno pokušava potpuno ukloniti Fidesz iz političkog života, izbacivanjem njegovih čelnika iz politike i korištenjem, kako tvrdi, nelegitimnih sredstava za uništenje svake održive političke alternative.
Zbog toga, umjesto oporbene strategije utemeljene na samopropitivanju, Fidesz mora prihvatiti strategiju „otpora“, rekao je Orbán.
Na njegove je izjave odgovorio mađarski premijer Péter Magyar, poručivši da Orbána više nema smisla slušati.
„Besmisleno je baviti se nepopravljivim, osramoćenim mafijaškim šefom“, napisao je Magyar na Facebooku.
„Hvala na mudrosti i povjerenju, Mađarska“, dodao je.
Orbán: „Domoljubi moraju preuzeti Bruxelles“
U govoru se Orbán osvrnuo i na Europsku uniju, ustvrdivši da „domoljubi“ moraju preuzeti Bruxelles kako bi države članice ponovno stekle veću neovisnost i uspostavile ravnotežu moći unutar EU-a.
Dodao je da bi trebalo ukinuti dužnost predsjednika Europske komisije, koju trenutačno obnaša Ursula von der Leyen, te smanjiti ovlasti izvršnog ogranka Europske unije.
„Bruxelles moraju okupirati domoljubi“, poručio je Orbán.
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