Jemen proglasio blokadu
Otvorilo se novo bojište rata u Iranu. Za naftu "nema izlaza"
Prijetnja jemenskog pokreta Ansar Alah blokadom tjesnaca Bab el-Mandeb dolazi u jednom od najosjetljivijih trenutaka za svjetsko tržište nafte.
Saveznici Irana u Jemenu zaprijetili su zatvaranjem jednog od ključnih alternativnih pomorskih pravaca za izvoz nafte, kojim se posljednjih dana pokušava zaobići Hormuški tjesnac, kroz koji je promet naftnih tankera znatno usporen, piše CNN.
Za sada Ansar Alah (Huti) nije proveo blokadu koju je najavio u utorak, no sama prijetnja već je navela dio brodova da odustanu od plovidbe prema jugu preko Crvenog mora.
Ako bi blokada Bab el-Mandeba doista bila provedena, otvorila bi novu frontu u sukobu s Iranom, što bi moglo zahtijevati dodatni angažman američke vojske i istodobno smanjiti njezinu sposobnost zaštite plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Time bi u pitanje bio doveden i izvoz saudijskog dizela prema Europi, u trenutku kada je tržište tog goriva već pod snažnim pritiskom.
Cijena nafte već je ovog mjeseca porasla za više od 20 dolara po barelu nakon ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku te je u srijedu nakratko premašila 95 dolara po barelu, prvi put od početka lipnja. Analitičari upozoravaju da bi cijene mogle dodatno porasti ako bude zatvoren i ovaj alternativni pomorski pravac.
Ključni prolaz za svjetsku trgovinu
Poput Hormuškog tjesnaca, Bab el-Mandeb predstavlja iznimno uski morski prolaz kroz koji prolazi velik dio svjetske trgovine. Na najužem dijelu širok je svega oko 23 kilometra, između Saudijske Arabije i Džibutija, što ga čini oko 40 posto užim od Hormuškog tjesnaca.
Iako nije toliko važan kao Hormuški tjesnac, kojim je prije izbijanja rata svakodnevno prolazilo oko 20 milijuna barela nafte, odnosno približno petina svjetske dnevne potrošnje, Bab el-Mandeb također ima veliku ulogu. Prema podacima tvrtke Kpler, tijekom proteklog mjeseca njime je svakodnevno prolazilo oko 6,2 milijuna barela nafte.
Saudijska Arabija preusmjerila izvoz
Velik dio te nafte inače bi prolazio kroz Perzijski zaljev, no Saudijska Arabija posljednjih mjeseci koristi svoj veliki naftovod Istok–Zapad kako bi sirovu naftu dopremila do luke Janbu na obali Crvenog mora.
Prema Helimi Croft iz RBC Capital Marketsa, Saudijska Arabija tim putem svakodnevno preusmjerava između četiri i pet milijuna barela nafte.
"Ako taj pravac postane neupotrebljiv, poremećaj u opskrbi naftom postaje znatno ozbiljniji i ponovno dolazimo u situaciju u kojoj praktički nema izlaza", upozorila je Croft.
Gubitak oko četiri milijuna barela dnevno bio bi usporediv s količinom koju je Kina prestala uvoziti tijekom rata, što je, prema analitičarima, dosad ublažavalo pritisak na rast cijena energenata unatoč velikim poremećajima u opskrbi.
Dan Pickering iz Pickering Energy Partnersa procjenjuje da bi potpuna blokada Bab el-Mandeba mogla podići cijenu nafte za dodatnih pet do deset dolara po barelu, odnosno iznad granice od 100 dolara.
Najviše bi stradala Azija
Ako brodovi više ne bi mogli ploviti prema jugu kroz Crveno more, jedina alternativa bio bi prolazak kroz Sueski kanal prema Sredozemnom moru.
Međutim, takva ruta nije pogodna za isporuku saudijske nafte njezinim najvećim kupcima u jugoistočnoj Aziji.
Prema procjenama Andyja Lipowa iz Lipow Oil Associatesa, između 2,5 i 3,5 milijuna barela saudijske nafte dnevno prolazi kroz Bab el-Mandeb iz luke Janbu.
Azijske zemlje, koje imaju vrlo ograničenu vlastitu proizvodnju nafte, među najpogođenijima su aktualnom krizom u opskrbi. Mogućnost Saudijske Arabije da koristi alternativni izvozni pravac dosad je znatno ublažila taj pritisak.
Europa također izložena riziku
Prijetnja Ansar Alaha zabrinjava i Europu.
Prema Kpleru, Saudijska Arabija preko Sueskog kanala izvozi oko 230.000 barela dizela dnevno iz rafinerija smještenih u blizini Jemena, zbog čega su ti tankeri potencijalna meta napada.
Cijena dizela već je tijekom posljednjih tjedana porasla za više od 40 centi po barelu nakon nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku i ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na ruske rafinerije.
Prijetnje već utječu na promet
Ansar Alah je u utorak putem radijskih poruka upozorio saudijske brodove da izbjegavaju plovidbu Crvenim morem.
Dio brodara upozorenje je shvatio ozbiljno, i to s razlogom, budući da je Ansar Alah i ranije tijekom sukoba napadao trgovačke brodove u tom području.
Prema podacima tvrtke Windward Intelligence, pet tankera promijenilo je kurs nakon objave prijetnje.
Jedan tanker koji je u utorak isplovio iz Janbua s teretom nafte namijenjenim Kini okrenuo se natrag kod jemenske granice nakon prijetnji Ansar Alaha, rekao je za CNN menadžer za upravljanje rizicima iz jedne kompanije s popisa Fortune 500, koji je želio ostati anoniman zbog osjetljivosti poslovnih informacija.
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