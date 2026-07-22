Otvorilo se novo bojište rata u Iranu. Za naftu "nema izlaza"

Ako bi blokada Bab el-Mandeba doista bila provedena, otvorila bi novu frontu u sukobu s Iranom, što bi moglo zahtijevati dodatni angažman američke vojske i istodobno smanjiti njezinu sposobnost zaštite plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Time bi u pitanje bio doveden i izvoz saudijskog dizela prema Europi, u trenutku kada je tržište tog goriva već pod snažnim pritiskom.